Gli omaggi della royal family a Elisabetta II: ma Harry ruba la scena a tutti

L’8 settembre 2023 è stata una data importante per il Regno Unito. Un anno esatto dalla scomparsa della regina Elisabetta e dall’ascesa al trono di Re Carlo III. Durante questa giornata dedicata al ricordo il principe Harry, a Londra in questi giorni per impegni legati alle sue attività di beneficenza, ha voluto rendere omaggio alla nonna, recandosi sulla sua tomba, nella Cappella di San Giorgio a Windsor. La foto, scattata da una turista e pubblicata dal Daily Mail, ha catturato l’espressione seria di un principe che appare sempre più solo e che neppure la famiglia, impegnata in altri tributi in Scozia e in Galles, vorrebbe vedere.

In fila tra la gente

Il principe Harry è arrivato a Londra lo scorso 7 settembre per partecipare ai WellChild Awards, iniziativa umanitaria dedicata ai bambini malati. Non sarebbe stato invitato a Balmoral da Re Carlo III, ma non ha voluto rinunciare a rendere un tributo personale alla regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre 2022. In fila tra la gente comune il duca ha varcato la soglia della Cappella memoriale di Giorgio VI, situata nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, dove riposano la regina Elisabetta, il principe Filippo, Giorgio VI ed Elizabeth Bowes-Lyon, bisnonni di Harry, e la principessa Margaret, sorella della defunta sovrana.

Nessuno sa quali pensieri abbiano attraversato la mente del principe in quei momenti di raccoglimento. Tuttavia questa visita non annunciata ha fatto discutere. Qualcuno ipotizza che camminare tra la gente, completamente solo (ma il termine più giusto potrebbe essere “isolato”), sarebbe stato addirittura un gesto di sfida nei confronti della royal family. Come a voler sottolineare una distanza forse incolmabile tra i Windsor e i Sussex.

In ogni caso il duca di Sussex è riuscito a rubare la scena ai suoi familiari, imponendo la sua presenza in un momento solenne ed emozionante. Carlo III non avrebbe voluto incontrarlo, “non c’era spazio nella sua agenda” , ha detto un insider al Daily Mail. Harry, dal canto suo, “non avrebbe intenzione” di incontrare il padre, come riporta il Mirror. Un’indiscrezione che metterebbe in dubbio il presunto colloquio privato tra il principe e il Re in programma, secondo i tabloid, per il prossimo 17 settembre.

Una foto (quasi) inedita

Carlo e Harry non sono mai stati più lontani. La distanza tra loro è stata accentuata dall’anniversario della morte della regina Elisabetta. Lo scorso agosto il Mirror ha annunciato che il Re avrebbe ricordato la madre “in silenziosa riflessione” tra le mura di Balmoral. Così è stato, a parte una breve uscita pubblica per partecipare, con la regina Camilla, alla messa a Crathie Kirk, non lontano dal Castello.

Il sovrano ha voluto anche registrare un audio, diffuso sui profili social della royal family, in memoria di Elisabetta II: “Nel celebrare il primo anniversario dalla morte di Sua Maestà e la mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, dedicata al servizio e tutto ciò che lei ha significato per molti di noi. Sono anche profondamente grato per l’amore e per il supporto che è stato mostrato a mia moglie e a me durante quest’anno, mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”.

Il messaggio è stato impreziosito da una foto inedita della monarca, scattata da Cecil Beaton il 16 ottobre 1968 (per la precisione, ricorda Insider, lo scatto venne esposto soltanto durante la mostra Beaton Portraits 1928-1968”, alla National Gallery, dal novembre 1968 al marzo 1969). Nell’immagine, selezionata personalmente da Carlo, Elisabetta indossa la tiara Vladimir, una delle sue preferite.

Il tributo di William e Kate a Elisabetta