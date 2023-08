Prove di pace tra Carlo e Harry: si incontreranno il 17 settembre

Re Carlo III e il principe Harry avrebbero fissato un incontro a Londra, il prossimo settembre, per provare a parlarsi, a dirimere la complicata situazione creatasi tra Windsor e Sussex. Al presunto meeting non dovrebbe essere presente Meghan Markle, ma non per sua scelta: sarebbe Sua Maestà a non gradire la sua presenza. In ogni caso c’è grande attesa per questo possibile faccia a faccia, con la speranza che il sovrano e suo figlio riescano a trovare un compromesso, scrivendo la parola fine su una questione che si trascina ormai da anni.

Prove di pace

“Re Carlo deve tornare a Londra da Balmoral a metà settembre [periodo] che coincide con la fine del viaggio di Harry a Düsseldorf per gli Invictus Games” , ha rivelato una fonte a Ok Magazine, precisando: “Il Re ha una visita riprogrammata in Francia il 20 settembre, così ha un po’ di giorni a disposizione a Londra per incontrare suo figlio. Lo staff sta cercando di perfezionare i dettagli mentre parliamo”. L'insider si riferisce al viaggio a Parigi e Bordeaux che il monarca aveva dovuto rimandare lo scorso marzo, a causa delle proteste per la riforma delle pensioni in Francia.

Sembra davvero che sia la volta buona: Harry e Carlo potrebbero finalmente incontrarsi da soli e parlare di tutto ciò che è successo negli ultimi tre anni, senza riserve. Potrebbe essere l’occasione per ricordare anche eventi di un passato più lontano, che avrebbero avuto un’influenza deleteria sulla vita di Harry. Il momento giusto per spiegarsi e risolvere i problemi. L’insider ha aggiunto: “Se i colloqui avranno luogo, il Re chiarirà che da ora in avanti nessuna questione familiare verrà discussa in pubblico”.

I tabloid ipotizzano che l’incontro sia stato programmato per il 17 settembre 2023, data che si incastrerebbe perfettamente tra gli impegni del sovrano e il viaggio in Europa del principe Harry. Se il Re e il figlio avessero davvero un colloquio il mese prossimo, si tratterebbe del primo colloquio da soli dopo la pubblicazione del memoir di Harry, “Spare. Il Minore”, avvenuta lo scorso gennaio.

Colloquio senza Meghan

Stando alle indiscrezioni Meghan Markle non dovrebbe prendere parte al meeting e, forse, neppure mettere piede a Londra. Re Carlo III avrebbe ordinato al figlio di presentarsi da solo. La duchessa non sarebbe più una presenza gradita a corte e, comunque, Sua Maestà vorrebbe avere un incontro a tu per tu con il figlio, senza interferenze.

Non sarebbe stato invitato neppure il principe William, visto che i suoi rapporti con Harry fanno scintille, diciamo così. Tra l’altro, dicono le fonti, l’erede al trono non si fiderebbe affatto del fratello, temendo che ogni parola, ogni discorso privato pronunciato a Palazzo possa finire in un libro o in un documentario. Carlo III, invece, avrebbe intenzione di discutere con calma, mettendo “le carte in tavola” senza timore che le sue opinioni possano finire sui giornali di tutto il mondo.

Il compleanno di Carlo III

Nessuno sa se l’incontro del prossimo 17 settembre avverrà davvero. Tuttavia vi sarebbe anche un’altra occasione per tentare la strada della riconciliazione tra Sussex e Windsor: il prossimo 14 novembre, 75esimo compleanno di Re Carlo III. Per ora è impossibile sapere se il principe Harry tornerà a Londra per festeggiare suo padre e se Meghan Markle lo accompagnerà. L’esperta Angela Levin ha azzardato un’ipotesi interessante a Gb News: “[Harry] potrebbe andare da solo e portare Archie con sé. [Il bimbo] è più grande ora e potrebbe vedere i suoi cugini. Carlo vorrebbe che i figli di Harry e Meghan ci fossero”.

A questo punto la domanda è questa: le trattative di pace sono possibili se Carlo III ha realmente escluso Meghan dal meeting con Harry? Non è detto che i Sussex accettino in silenzio questa presunta imposizione. D’altra parte, però, Carlo vorrebbe ascoltare (e ne avrebbe tutto il diritto) solo le ragioni del duca, per poi decidere cosa fare. La guerra tra il Palazzo reale e Montecito potrebbe essere a una svolta.