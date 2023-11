"Ora parlo io", Ilary Blasi racconta tutta la verità nel docufilm di Netflix

La notizia è arrivata come una bomba, proprio come quella del divorzio via Ansa a dimostrazione che il "colpo di scena" paga sempre tanto. Tutti dal giorno dell'annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno provato a farle raccontare la verità sul divorzio, esclusive pagate a peso d'oro, giornali prestigiosi in ginocchio. Ma lei, con il sorriso e la fredda ironia che l'ha sempre contraddistinta, ha detto sempre no. Visto che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ora a "bocce ferme", esce quello che nessuno avrebbe mai immaginato: un docufilm in cui lei racconta tutto.

L'annuncio a sorpresa

Durante la diretta del Grande Fratello, in uno dei blocchi pubblicitari con uno spot a sorpresa si annuncia l'uscita del docufilm dal titolo Unica, dove Ilary promette "tutta la verità", ovviamente la sua, davanti alle telecamere di Netflix. " A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato ", dice la Blasi nel promo: " Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po' di me e di cose che non sapete ", racconta guardando di fronte alle telecamere.

Tanto è bastato per mandare in tilt social e testate giornalistiche che hanno subito ribattuto la notizia raccontando i pochi particolari rivelati fino al momento di un progetto tenuto nel più stretto riserbo, a dimostrazione che se le cose non si vogliono far sapere è possibile, a cominciare da quando è stato girato, molto probabilmente nel periodo estivo.

"Unica"... Che avrà voluto dire?

Già dal titolo si sottolinea quell'ironia che ad Ilary non è mai mancata anche nei momenti particolarmente bui della vita come potrebbe essere appunto un divorzio. Basta ricordare il siparietto davanti alla vetrina dei Rolex (per gli orologi di valore che non sarebbero stati restituiti all'ex campione della Roma) o la visita oculistica in cui insieme alla sorella affermava " spierò anche meglio!", lanciando una frecciatina all'attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

"Unica" si riferisce a "6 Unica", la maglia mostrata da Francesco Totti dopo un gol contro la Lazio. Prima di quel gesto plateale il capitano della Roma e l’allora Letterina di Passaparola si frequentavano soltanto da amici. Da quella domenica iniziò ufficialmente una delle storie d’amore più seguite dalle riviste di gossip che ha portato a 3 figli e ad una fama che, non solo a Roma, ha raggiunto nel bene e nel male livelli difficili da raggiungere. La stessa t-shirt fu poi mostrata nel 2017, per l’addio al calcio di Totti.

Di cosa parlerà il docufilm

Nelle poche informazione trapelate emerge che si parlerà della vita della Blasi e di tutto quello " detto troppo, o troppo poco " che nessuno conosce. Ma è indubbio che tutti si aspettano è il racconto di come sia finito uno dei matrimoni che ha fatto più parlare negli ultimi 20 anni, tenendo banco per mesi, ed ancora oggi, su quotidiani e siti web sia in Italia che all'estero.

" A volte si è detto troppo… a volte si è detto poco… a volte si è detto sbagliato… Voglio raccontarvi la mia storia… Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me. Di questa storia ne sono state dette tante, ma veramente tante” .

Il docufilm Unica verrà trasmesso su Netflix in esclusiva il 24 novembre.