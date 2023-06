"Ormai solo nero totale". Annalisa Minetti confessa di avere perso la vista

Annalisa Minetti lo aveva anticipato sette anni fa a Barbara d'Urso durante un'ospitata negli studi televisivi di Domenica Live: "Perderò la vista definitivamente". E quelle parole, non profetiche ma conseguenza della sua malattia, si sono concretizzate oggi. " Ormai è solo nero totale ", ha confessato l'ex miss Italia al quotidiano La Verità, che l'ha recentemente intervistata dopo l'uscita del suo ultimo singolo discografico "Blu".

Annalisa Minetti, le condizioni

Che il suo futuro fosse segnato Annalisa Minetti ne è sempre stata consapevole. I medici non le hanno mai mentito sull'evolversi della malattia ereditaria, che si è manifestata quando lei aveva 18 anni: la retinite pigmentosa, una degenerazione progressiva e bilaterale della retina e dell'epitelio. Ma perdere quel poco a cui era abituata non è facile da accettare. "Un po' rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, è nero totale ", ha raccontato al quotidiano, parlando delle sue condizioni attuali con un filo di ironia. Anche le condizioni fisiche dell'occhio peggiorano giorno dopo giorno e la confessione è arrivata dalla Minetti attraverso le pagine de La verità: " L'oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto ".

La voglia di combattere