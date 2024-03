"In ospedale molti sgambettamenti in vestaglia...". Re Carlo vicino a Kate Middleton durante il loro ricovero

Ascolta ora: ""In ospedale molti sgambettamenti in vestaglia...". Re Carlo vicino a Kate Middleton durante il loro ricovero "

uniti più che mai. Il re e la principessa, per una triste coincidenza del destino, sono stati uniti dalla diagnosi dele “la coppia” era insieme alla London Clinic a gennaio, quando entrambi erano stati ricoverati: lui per curare il tumore alla prostata e lei per un’importante operazione addominale. Così, re Carlo veniva spesso beccato a “sgambettare” tra i corridoi della London Clinic in vestaglia per far visita alla nuora.

Il rapporto tra Re Carlo e Kate Middleton

“C'è un rapporto molto forte tra le loro maestà e i Gallesi. Sono molto vicini, ancora di più in questo momento”, ha rivelato una fonte reale di alto livello al Times. Infatti, una fonte molto vicina a re Carlo ha svelato: “Il re ha sempre avuto un rapporto stretto, caloroso e unico con la principessa. Lei nutre un grande amore e rispetto per lui e per la sua posizione”. È anche per questo che “quando insieme erano in ospedale c'erano molti sgambettamenti lungo il corridoio per passare del tempo con lei. L'ha incoraggiata e sostenuta per tutto il tempo”.

Non a caso, re Carlo è stato il primo della famiglia reale ad esprimere pubblicamente il suo orgoglio per la principessa del Galles; infatti, dopo il video annuncio sul suo tumore, aveva detto di essere “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto”. Anche dopo il ricovero in ospedale, secondo quanto si apprende, il re è “rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane”.

L’unione della famiglia reale

Non ci sono dubbi: sia re Carlo che la regina consorte Camilla “continueranno ad offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”. William e Kate e il re e la regina hanno trascorso del tempo insieme a Windsor e a Sandringham e, ormai, le incomprensioni sembrano essere soltanto un lontano retaggio. In particolare, il principe William e la regina Camilla sembrano aver trovato un’armonia, tanto da camminare fianco a fianco durante la funzione del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster qualche settimana fa.

Diversa, invece, la questione con il fratello Harry. I duchi di Sussex avrebbero addirittura appreso la notizia del cancro di Kate dalla televisione. Naturalmente, questo non li ha frenati dall’esprimere la loro vicinanza attraverso una nota ufficiale: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”. Tuttavia, dinanzi alla gravità dell’annuncio di Kate, il duca e la duchessa non avrebbero soltanto diramato un messaggio pubblico, ma ne avrebbero inviato anche uno privatamente.

Nel mese di febbraio, però, Harry si era precipitato a Londra, in seguito all’annuncio della malattia del padre e, in quell’occasione, non “aveva fatto in tempo” ad andare a trovare la nuora da poco uscita dall’ospedale dopo l’operazione all’addome. Allo stesso modo, William, in occasione di un evento in memoria della madre Diana, aveva deciso di abbandonare la cerimonia poco prima del video collegamento con il fratello Harry. Saranno soltanto delle strane coincidenze?

L’annuncio di Kate Middleton

La notizia del tumore di Kate è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella serata di venerdì. La decisione di rendere pubblica la sua storia è scaturita dalla volontà di tutelare il rapporto con il pubblico. “Le ha permesso di parlare direttamente al pubblico che, nella stragrande maggioranza, è sempre stato con lei e la sua famiglia e che non si lascia convincere dal rumore e dai pettegolezzi”, ha rivelato un caro amico. E ancora, ha spiegato: “Ha fatto tutto lei, ha scritto ogni parola, tutto è venuto fuori molto rapidamente”.

Kate fino a questo momento aveva cercato di tutelare la sua famiglia, ma dinanzi alle continue illazioni sulla sua vita privata e sul suo matrimonio ha deciso di rivelare la verità: “Una dichiarazione scritta sarebbe stata troppo stridente. Sapendo che era una notizia che avrebbe scioccato le persone, voleva farlo con la massima compassione possibile”.

La preoccupazione più grande, al momento, per la principessa del Galles è la tutela dei figli; è per questo che hanno aspettato le vacanze di Pasqua, così da evitare loro la notizia mentre erano ancora a scuola.