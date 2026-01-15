Dolores O'Riordan: i Cranberries, gli abusi e l'anoressia, la morte per annegamento

Il 15 gennaio 2018 moriva Dolores O'Riordan, cantante e musicista irlandese che con la sua voce - fragile ma potentissima - ha saputo trasformare il dolore personale in un grido universale, diventando l'anima dei Cranberries e dominando la scena musicale internazionale negli anni '90 e 2000.

Dai Cranberries alla carriera solista

La sua carriera artistica si intrecciò con quella dei Cranberries nel 1990, quando Dolores O'Riordan subentrò all'uscente Niall Quinn, fondatore e frontman della band irlandese. Insieme a Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler Dolores pubblicò cinque album, tra cui "Everybody Else Is Doing It", "No Need to Argue" - contenente il brano di successo "Zombie" - e "To the Faithful Departed". Nel 2003, quando l'avventura dei Cranberries terminò e la band si sciolse, Dolores intraprese la carriera solista, scrivendo canzoni per colonne sonore di film, duettando con Zucchero e Luciano Pavarotti e salendo addirittura sul palco dell'Ariston nel Sanremo 2004. Il suo primo progetto solista "Are You Listening?" con il singolo "Ordinary Day" - pubblicato nel 2007 - la riportò all'apice delle classifiche musicali ma fu la reunion dei Cranberries, avvenuta nel 2009, a dare nuovo slancio alla sua carriera. Il 21 febbraio 2012, dieci anni dopo la separazione, i Cranberries uscirono con il loro sesto album "Roses", cui seguì "Something Else" commercializzato nella primavera del 2017, pochi mesi prima che Dolores morisse.

Gli abusi da bambina e l'anoressia

La vita privata di Dolores O'Riordan è stata segnata da episodi drammatici. Dalle violenze sessuali subite quando era solo una bambina all'anoressia vissuta da adulta fino ai problemi con l'alcol e la depressione sopraggiunta a seguito della morte del padre e del divorzio dal marito, Don Burton, dal quale ebbe tre figli. Nel 2013, durante un'intervista rilasciata alla rivista LIFE, Dolores raccontò di essere stata molestata per quattro anni, a partire dall'età di 8 anni, da una persona di cui si fidava. Il brano "Fee Fi Fo" è ispirato a questo triste capitolo della sua esistenza. " Ero solo una bambina. È dura anche quando hai delle figlie, perché ti tornano in mente ricordi indelebili quando sei con loro e quando le guardi". All'Indipendent, anni dopo, Dolores parlò dei demoni contro i quali combatteva fin da bambina e della musica, unica fonte di salvezza per lei: "Grazie alla musica semplicemente blocco i demoni. Canto. Li mando via. Metto il mio dolore nella mia musica. Dipingo. Realizzo i miei video. Penso che arrivi a un punto nella vita in cui non riesci più a provare dolore. Non riesci più a sentirlo" .

Cause della morte

Il 15 gennaio 2018, mentre stava lavorando a un nuovo album con i Cranberries, Dolores O'Riordan fu trovata morta nella vasca da bagno della sua camera d'albergo all'Hilton Park Lane di Londra. Poche ore prima del decesso la cantante aveva registrato alcuni brani con la band ed era apparsa serena.

Per le autorità inglesi si trattò di un tragico: gli esami autoptici rivelarono che il suoera quattro volte superiore al limite consentito. La successiva inchiesta stabilì che la morte dell'artista fu causata da annegamento dovuto all'eccessivo consumo di alcol.