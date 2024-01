"Da Padre Pio, un giorno in più per vivere". La svolta spirituale di Costantino Vitagliano

È un momento difficile e complicato, soprattutto dal punto di vista psicologico, quello che Costantino Vitagliano sta affrontando. A dicembre scorso l'ex tronista ha scoperto di avere una malattia rara per la quale non esiste una cura efficace e oggi si trova a fare i conti con un presente diverso da quello che sognava. "La mia vita è cambiata dalla sera alla mattina. Queste cose che ti cambiano profondamente. A 49 anni non pensavo... Non sono più quello di prima, non ho l'energia e la grinta di prima", ha raccontato a Verissimo pochi giorni fa, mostrandosi provato nel fisico ma anche nello spirito. Così Vitagliano ha deciso di compiere un gesto di devozione, raggiungendo San Giovanni Rotondo per pregare Padre Pio.

La visita a San Giovanni Rotondo

"Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere", ha scritto Costantino sulla sua pagina Instagram, condividendo una foto accanto alla statua di Padre Pio nel luogo dove si trovano le spoglie del frate. Complice il momento di forte sconforto per la malattia, l'ex tronista ha deciso di raggiungere San Giovanni Rotondo per pregare padre Pio e affidarsi a lui, nel tentativo di trovare la forza per reagire e tornare a combattere. Nella fede Vitagliano spera di poter trovare la chiave per lottare contro il dolore fisico e le paure che dal giorno del suo primo ricovero in ospedale lo tormentano.

La risposta agli haters

La scelta di recarsi da Padre Pio è stata accolta con grande positività dai suoi fan, che lo hanno incoraggiato a non mollare. "A volte affidarsi alla fede aiuta a sentirci più forti a non sentirci soli la fede rafforza l'anima", ha scritto una follower sotto al post di Costantino, che però non ha commentato i tanti messaggi dei suoi seguaci. L'ex tronista ha scelto invece di replicare a chi, in questi giorni, ha avuto parole di odio nei suoi confronti, "per un po' di visibilità", ha spiegato Vitagliano in un video social. "Non capisco perché ce l'hanno con me. Per acquisire notorietà? Io mi sono ammalato veramente, non capisco perché tutta questa aggressività nei miei confronti. Sfruttano il mio nome e quello che mi è successo per avere un po' di visibilità sul web. Io vi auguro di non stare mai male come me", ha detto Costantino Vitagliano, sfogandosi sui social.