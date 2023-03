"Vivo di regali, io e Corona...". Le rivelazioni di Giacomo Urtis

L'ospitata di Giacomo Urtis nel programma Belve ha fatto molto discutere. Le dichiarazioni rilasciate dal chirurgo plastico dei vip, ex concorrente del Grande fratello, hanno lasciato il segno soprattutto per le frasi su Fabrizio Corona. "Il nostro è un rapporto ibrido, c'è stata un'amicizia speciale", ha raccontato Urtis alludendo a un flirt con l'ex re dei paparazzi ma l'intera intervista ha riservato sorprese e colpi di scena.

Il cambiamento estetico

Parte della chiacchierata fatta tra Francesca Fagnani e il chirurgo plastico è stata incentrata sull'aspetto estetico di Urtis, che oggi sfoggia lunghi capelli e lineamenti femminili. Negli anni l'uomo si è sottoposto a decine di interventi estetici per modificare i tratti del viso e non solo, ma ha ammesso di non sottoporsi a ritocchini da cinque anni. " Oggi rispetto a come ero non mi riconosco più. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice ", ha ammesso Giacomo Urtis parlando della sua transizione estetica ma non sessuale.

I suoi tratti oggi sono tipicamente femminili e i lunghi capelli biondi, già sfoggiati in passato, parlano di un Urtis diverso da quindici anni fa. " Un po' donna mi ci sento. Non rifarei mai il seno, né taglierei le parti intime. Non sto facendo una terapia ormonale e non penso a una transizione ", ha svelato, parlando poi delle attenzioni degli altri nei suoi confronti: " In questa fase non mi piaccio molto ma piaccio molto agli uomini, alle donne bisex, ai gay. Nel 2023 molti sono fluidi. Gli uomini etero mi cercano perché rappresento la trasgressione ".

I soldi e la vita con i genitori

Alla Fagnani Urtis ha ammesso di vivere ancora insieme ai genitori (" Vivo con loro perché li voglio attaccati. Dipendo da loro ") ma di non avere problemi economici grazie al suo lavoro, anche se a amministrare il suo patrimonio è il padre. " Non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana", ha dichiarato in puntata, proseguendo: "Mio padre è all'antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Lui è fatto così, è come il padre di Britney Spears ". Ma ha anche confessato di affidarsi alle parole di una maga (da lui definita "fata"), che gli darebbe numeri fortunati in grado di fargli vincere migliaia di euro al Superenalotto.

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona