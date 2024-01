"Ho un altro tumore". Paola Ferrari, l'ultima rivelazione: come sta

A poche ore di distanza dall'annuncio fatto da Sarah Ferguson, affetta da un tumore alla pelle, Paola Ferrari rompe il silenzio e confessa di avere scoperto anche lei di avere un tumore al viso. "È un carcinoma basiliare", ha spiegato la giornalista sportiva popolare volto di "90/o Minuto". La rivelazione è arrivata a sorpresa durante l'ospitata a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Rai2.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 25 gennaio Paola Ferrari ha svelato di vivere un momento particolarmente complicato della sua vita a causa della recente diagnosi. "L'ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto", ha detto la giornalista sportiva. Il tumore alla pelle, che le è stato diagnosticato, è la forma di carcinoma cutaneo più diffusa e è della stessa natura di quello che Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, asportò nel 2021 e del quale parlò pubblicamente sui social network.

L'intervento chirurgico

Nonostante le preoccupazioni del caso, la giornalista ha rassicurato fan e telespettatori sulle sue condizioni e su ciò che li aspetta: "Andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, non finirò mai di dirlo". Sei anni fa la conduttrice televisiva aveva affrontato una battaglia simile, rimuovendo un tumore maligno dal viso. "Sembrava un brufolo e invece era un carcinoma", aveva detto sui social mostrando il suo volto segnato dal tumore poi rimosso chirurgicamente. Oggi come sei anni fa Paola Ferrari è tornata a parlare dell'importanza della prevenzione.

La prevenzione

"Dobbiamo fare prevenzione, sempre. La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne", ha confessato la giornalista nell'intervista con Monica Setta. Poi, tornando a parlare del tumore scoperto nel 2019, ha scherzato su ciò che rimane di quella battaglia vinta: "Ho un taglio che va dall'occhio a metà guancia ma fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi". L'augurio, che la giornalista si è sentita di fare, però, riguarda i progressi nelle cure di determinate malattie: "Per il 2024 mi auguro un'altra scoperta scientifica importante, che possa aiutare specialmente noi donne".