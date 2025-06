Paolo Belli, chi è la moglie e che malattia aveva: "Finito un anno terribile"

Per Paolo Belli e sua moglie Deanna Belli è la fine di un incubo. Gli ultimi tredici mesi la famiglia Belli li ha passati nell'angoscia entrando e uscendo dagli ospedali a causa di un grave problema di salute della donna. Di quest'ultimo difficile anno il musicista e conduttore di "Ballando con le stelle" ne ha parlato apertamente sulle pagine di Oggi, dove ha annunciato che oggi la sua compagna è guarita: " Mia moglie Deanna si era ammalata ma ora sta bene ".

La notizia della guarigione

Per stare vicino alla sua Deanna Paolo Belli aveva interrotto il suo tour teatrale lo scorso anno ma a settembre, quando una nuova stagione di Ballando era pronta a cominciare, è stata la donna a spronare il compagno a tornare a lavorare: " Era lei a chiedermi per favore di continuare a suonare ". Quello che la coppia ha passato, però, non si dimentica facilmente anche se l'epilogo è stato positivo: " L'ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice. Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio. Potrei perdere il lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare ".

Chi è la moglie Deanna

Paolo Belli e sua moglie Deanna stanno insieme da 43 anni. Della vita privata della donna non si sa praticamente niente. La moglie di Belli ha scelto infatti di rimanere all'ombra del musicista, rifiutando ospitate e interviste. La scintilla tra loro scoppiò quando erano due ragazzini nella discoteca modenese il Picchio Rosso e per lui fu un vero e proprio colpo di fulmine: " Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei" . Dopo tre anni di fidanzamento, Paolo Belli ha sposato la sua Deanna e successivamente, nel 1997, la coppia ha adottato un bambino bielorusso, Vladik, che oggi è sposato e è padre di due figli; per la gioia di Belli e sua moglie che sono così diventati nonni.

La malattia e lo stop al tour

Nell'aprile del 2024 Paolo Belli annunciò la cancellazione del suo tour teatrale all'improvviso e per la prima volta parlò pubblicamente della malattia della moglie. " Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza ", fece sapere attraverso le pagine della rivista DiPiùTv, facendo riferimento alla moglie Deanna: " Ha scoperto di avere un grave problema di salute per il quale è stata operata d'urgenza.

Ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l'unica cosa che conta". Paolo Belli non ha però mai dato un nome alla malattia, che ha colpito improvvisamente la moglie Deanna, mantenendo un velo disu questa brutta pagina della loro vita privata.