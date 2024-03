Sei anni fa Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si dicevano addio. La coppia nata nello studio di Paperissima Sprint ha vissuto una storia d'amore molto chiacchierata sulle riviste di gossip e sui social network. Lo sportivo e l'ex velina sono stati insieme dal 2012 al 2017, anno nel quale le loro strade si sono definitivamente separate.

L'incontro a Paperissima Sprint

Estate 2011. Vittorio Brumotti viene scelto da Antonio Ricci per condurre l'edizione estiva di Paperissima Sprint. Ad affiancarlo alla conduzione c'è l'ex velina Giorgia Palmas, reduce dalla vittoria del reality L'Isola dei famosi. La storia con il fidanzato Davide Bombardini, dal quale ha avuto una bambina, è già in crisi ma manca ancora la conferma ufficiale. Sul set di Paperissima Sprint Vittorio e Giorgia entrano subito in sintonia e le riviste di gossip gli attribuiscono subito un flirt. Brumotti e Palmas però non confermano le voci. Ma a febbraio 2012 l'ex velina fa sapere che la relazione con Bombardini è finita da tempo. "Ci abbiamo provato ma eravamo in crisi già prima dell'Isola", racconta Giorgia durante un'ospitata a Verissimo.

La prima paparazzata insieme

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si frequentano dalla primavera 2012 ma sono bravi a schivare i fotografi. A maggio, però, la coppia viene paparazzata insieme per la prima volta in centro a Milano durante una serata per locali. Baci appassionati, sguardi romantici e feeling evidente non lasciano più dubbi sull'interesse reciproco e il settimanale Oggi dedica alla nuova coppia via un servizio esclusivo. Poche settimane dopo il campione di bike trial e l'ex velina escono allo scoperto anche sui social network. Sul web pubblicano le prime foto insieme da un tatuatore. L'estate per Giorgia e Vittorio è caldissima e i due vengono fotografati insieme felici e appassionati prima in Sardegna, terra natale di lei, è poi in giro per l'Italia con la nuova conduzione di Paperissima Sprint.

L'anello che sa di promessa

Ottobre 2012. Durante un'intervista in occasione del lancio di un nuovo brand, Giorgia Palmas si presenta con una vistosa novità all'anulare sinistro. Un anello regalatole da Vittorio come pegno d'amore. "Non avevo mai regalato un anello prima. Tutti mi hanno chiesto se fosse di fidanzamento. No, l'ho preso perché mi piaceva, volevo darle un diamante. Gliene voglio regalare altri dieci", racconta lo sportivo a Vanity Fair. Intanto in tv proseguono gli impegni per loro con l'edizione 2014 di Paperissima Sprint, ma Vittorio è impegnato anche con le sue imprese sportive e il ruolo di inviato a Striscia la notizia.

L'aggressione a Brumotti nel 2015

Agosto 2015. Vittorio Brumotti e il padre stanno percorrendo il tratto della provinciale tra Toirano e Bardineto, in provincia di Savona, a bordo delle loro bici. Sono seguiti da alcuni amici in auto. Un'altra auto tenta una manovra azzardata e ne nasce un diverbio che sfocia in aggressione. Vittorio e il padre vengono malmenati e lo sportivo finisce in ospedale. Le ferite al volto sono profonde e Brumotti subisce un intervento chirurgico per evitare di perdere l'occhio. Giorgia gli manifesta il suo amore con un messaggio social.

Le prime voci di crisi

25 giugno 2016. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sposano a Porto Cervo. Tra gli invitati c'è anche Giorgia Palmas, amica di Melissa. Al fianco della bella sarda, però, non c'è Vittorio Brumotti. Alle nozze Giorgia è da sola e i rumor su una crisi tra lei e lo sportivo si fanno insistenti. I fan della coppia notano anche la loro strana assenza dai social. A luglio, però, Vittorio e la Palmas tornano a farsi vedere insieme uniti e affiatati e l'ex velina scaccia via le indiscrezioni rilasciando una dichiarazione decisa: "Siamo una coppia nella vita e nel lavoro. Tra noi c'è un rapporto normale. Alla base di tutto c'è che litighiamo sempre. Gli alti e bassi ci sono in tutte le coppie, altrimenti è tutto finito".

Le voci sulle nozze

Durante l'estate del 2016 le riviste di gossip fanno circolare la notizia che Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti sia intenzionati a compiere il grande passo. L'anello c'è da tempo, ma i due non hanno mai parlato pubblicamente di matrimonio. Così, per mettere un freno alle voci, Giorgia fa una smentita ufficiale: "Abbiamo il nostro equilibrio, siamo una coppia rock’n roll che funziona bene. Quando ci sposeremo lo saprete".

La crisi definitiva e l'addio

Nell'estate 2017 nuove voci su una presunta crisi tra Vittorio e Giorgia tornano a farsi insistenti. Il settimanale Spy riferisce che la coppia ha trascorso tutta l'estate separata, lei in Sardegna con la figlia e lui in giro per l'Italia per impegni sportivi. "E' come se avessero scelto di non vedersi pur non smettendo di rimanere in contatto come a volersi prendere un momento di pausa o di riflessione per capire meglio dove stia andando la loro storia d'amore", riferisce la rivista di cronaca rosa, ma a svelare che la relazione è giunta al capolinea definitivamente è la Palmas.

I motivi della rottura