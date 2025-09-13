Il party di Halloween, le nozze lampo, le voci di crisi: la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Settembre è un mese speciale per Elisabetta Canalis. Dopo aver festeggiato il suo 47esimo compleanno, l'ex velina sarda si appresta a celebrare i 10 anni della figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. La bambina è frutto dell'amore tra Elisabetta e il chirurgo ortopedico Brian Perri, dal quale si è separata nel 2023 dopo nove anni di matrimonio. Gli ultimi gossip la vorrebbero vicina all'ex campione di rugby Alvise Rigo, ma al suo fianco - nonostante il divorzio - l'ex marito Brian è ancora una presenza solida e importante, come ha spiegato lei stessa di recente: " Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo e mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri".

Il party a Los Angeles

Ottobre 2013. Elisabetta Canalis vive a Los Angeles ed è da poco tornata single dopo la fine della relazione con il comico Maccio Capatonda. In occasione di Halloween viene paparazzata dai media americani in compagnia di un misterioso uomo mentre partecipa a un party con altre celebrità. Lei indossa un abito da Wonder Woman, lui la tiene per mano con un look da rockstar. Le foto della serata in maschera vengono riprese dai siti italiani e il nome dell'accompagnatore viene svelato: si tratta di Brian Perri chirurgo ortopedico molto conosciuto in California.

La prima foto sui social

Novembre 2013. La notizia del nuovo amore di Elisabetta Canalis domina le pagine della cronaca rosa proprio nel momento in cui l'ex velina torna in Italia per un nuovo progetto televisivo, la conduzione di Zelig. Durante la sua permanenza a Milano Elisabetta non rilascia dichiarazioni, ma tornata negli States, durante una breve pausa a New York, condivide la prima foto ufficiale con il fidanzato Brian, ufficializzando la relazione. " Qualcuno mi ha fatto la sorpresa più bella del mondo! I am the happiest girl on earth right now!", scrive Canalis su Instagram, condividendo la foto di un bacio tra lei e Perri.

Il matrimonio in Sardegna

Settembre 2014. Elisabetta e Brian bruciano le tappe del loro amore e un anno dopo essersi conosciuti si sposano. La cerimonia viene celebrata nella cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero alla presenza di circa 150 invitati mentre i festeggiamenti proseguono nella tenuta "Sella&Mosca". Tra gli ospiti vip delle nozze ci sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Maddalena Corvaglia e Renzo Rosso.

La nascita della figlia

Con l'arrivo del nuovo anno la famiglia si allarga. Le voci su una presunta gravidanza di Elisabetta si moltiplicano. Nonostante viva oltreoceano la stampa italiana è ben informata sulla sua vita privata ma solo a maggio del 2015 Canalis conferma con un post su Instagram: "Sì, sono incinta". Il 29 settembre 2015 al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood viene alla luce Skyler Eva Perri. Elisabetta pubblica la prima foto della piccola mentre papà Brian la tiene tra le braccia e la bacia, commentando: " La mia vita è piena di amore grazie a voi. Benvenuta al mondo ".

Tra impegni e amore

Autunno 2018. Divisa tra il ruolo di mamma e l'attività di fitness sviluppata a Los Angeles, Elisabetta trova il tempo di tornare in Italia per nuovi progetti professionali. L'ex velina recita un cameo nella serie con Gianni Morandi "L'isola di Pietro" ed è giurata di "Sanremo Young". Complici alcune interviste Canalis racconta che l'amore con il chirurgo Brian Perri prosegue sereno e felice: " Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell'acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c'è sempre. Ho scelto bene" .

Il gossip poi l'addio

Ottobre 2022. Il settimanale Nuovo riporta un'indiscrezione bomba su Canalis e Perri: " Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione ". Secondo i bene informati il chirurgo americano non avrebbe apprezzato la scelta di Elisabetta di dedicarsi alla kickboxing e le incomprensioni avrebbero creato una frattura profonda tra i due. La conferma arriva, però, solo a marzo 2023: fonti vicino alla coppia fanno sapere che i documenti per la separazione sono già stati consegnati. Elisabetta Canalis non rilascia dichiarazioni, ma dopo l'estate si fa vedere al fianco di un nuovo compagno, il boxer Georgian Cimpeanu, confermando l'addio a Perri.

L'idea di 'per sempre' non esiste, l’ho imparato con Brian ma questo non significa qualcosa di negativo. Solo non mi aspettavo andasse così"

Solo di recente sulle pagine di Grazia l'ex velina ha parlato apertamente della fine del suo matrimonio: "