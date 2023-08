"Pelle e ossa...". Il dettaglio nella foto di Chiara Ferragni scatena l'odio social

L’influencer cremonese Chiara Ferragni è costantemente al centro delle polemiche e, ormai, la sua vacanza ad Ibiza sta diventando davvero l’occasione per far parlare ulteriormente di sé. Così, dopo la foto sul dirupo che ha alimentato i dubbi su un’ipotetica crisi con Fedez, lo scatto sulla spiaggia libera e la foto per lo scatto del tuffo dalla barca evidentemente ritoccato, adesso arriva un nuovo post che è stato inondato dalle critiche. Il motivo? L’aspetto fisico della Ferragni.

Lo scatto inondato da critiche

L’influencer in questo momento sta godendosi un po' di relax ad Ibiza, insieme alla famiglia e agli amici. Inutile dire quanto l’imprenditrice tenga costantemente aggiornati i suoi follower, condividendo sul proprio profilo Instagram storie, foto e video. Insomma non è un segreto che Chiara Ferragni sia molto attiva sui social e, questa volta, li sta utilizzando per raccontare il modo in cui trascorre le giornate sull’Isola Bianca. Tuttavia, in uno degli ultimi scatti pubblicati dalla moglie di Fedez – come spesso succede – in moltissimi le si sono scagliati contro. In particolare, nelle scorse ore, ha postato una serie di scatti in cui indossava un top incrociato di colore giallo e nero, degli short total black e un paio di stivali che le arrivavano appena sotto al ginocchio; il tutto accompagnato da una mini bag rigorosamente griffata Louis Vuitton. La mamma di Leone e Vittoria ha scelto di accompagnare il post con una didascalia semplicissima: “La sera scorsa”, aggiungendo un cuore rosa.

Le critiche al post della Ferragni

In pochissimi minuti il post è stato letteralmente inondato da critiche. Ciò che ha scatenato i suoi follower (in particolare gli hater) è che - secondo loro - la Ferragni continua ad apparire troppo magra, soprattutto in questo ultimo periodo. Anche qualche settimana fa era accaduta la stessa cosa, sempre per il fattore fisico. “Ormai sei pelle e ossa”, scrive qualcuno, “Sempre più magra”, chiosa qualcun altro; e ancora si legge: “Mangiatela qualcosina”. Per il momento, l’influencer ha deciso di non rispondere alle critiche – che probabilmente ha letto dato che frequenta moltissimo i social – lasciando così correre; chissà se nelle prossime ora deciderà di replicare attraverso delle Instagram Stories e, magari, mangiando un bel piatto di patatine fritte.