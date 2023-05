Perché Jared Leto (e non solo) si è vestito da gatto al Met Gala 2023

I gatti sono stati gli insoliti protagonisti dell'ultimo Met Gala. Una scelta non casuale, visto che l'evento americano più glamour dell'anno ha voluto rendere omaggio a Karl Lagerfeld. Lo stilista, oltre a essere un genio della moda, era un amante dei gatti e il suo Choupette è stato per lui come un figlio. Così, sul red carpet, i divi del mondo del cinema, dello sport e dello spettacolo hanno voluto ricordarlo indossando qualcosa che richiamasse l'adorato felino.

Tra chi ha scelto di indossare una spilla a forma di gatto e chi, invece, ha preferito sfoggiare un'insolita borsa felina, c'è stato anche chi - come Jared Leto - ha voluto fare le cose in grande. Letteralmente. Al Metropolitan Museum of Art di New York, dove si è svolto il Met Gala, l'attore e frontman dei Thirty Seconds to Mars ha deciso di presentarsi vestito da Choupette, il birmano tortie color blu-crema, che Lagerfeld adottò nel 2011 e che amava alla follia. Per farlo, Leto ha indossato un costume a grandezza d'uomo ricoperto di pelo con dettagli curatissimi, che rappresenta la copia quasi esatta del felino dello stilista.

L'omaggio felino a Lagerfeld al Met Gala

Quello dell'attore è stato un vero e proprio colpo di genio, confermando la sua ecletticità quando si tratta di Met Gala. Già nelle passate edizioni, infatti, Jared Leto, aveva impressionato il pubblico, gli addetti ai lavori e i fotografi con scenografici costumi. Alla cerimonia newyorkerse, l'attore ha nascosto la sua identità per diversi minuti, traendo in inganno anche la popstar Lizzo, che fuori dal Metropolitan l'ho abbracciato titubante, chiedendo poi ai fotografi chi fosse. L'enorme Choupette ha poi guadagnato la scalinata del museum e, aiutato da due damigelle d'eccezione - le attrici Anne Hathaway e Salma Hayek - si è tolto la testa del costume, mostrandosi ai presenti.

Oltre a Jared Leto anche la musicista Doja Cat ha scelto di vestire i panni di un felino, decisamente più glamour, indossando un abito di Oscar de la Renta e abbinando un trucco da gatto. L'attrice Chloe Fineman ha sfoggiato, invece, una borsa rosa raffigurante proprio un felino. Stessa cosa per i numerosi gioielli raffiguranti gatti sfoggiati da influencer e modelle sul red carpet. Dettagli che hanno sopperito, in un certo modo, all'assenza del vero felino, Choupette. La birmana - che vive una vita cinque stelle grazie all'eredità che lo stilista le ha lasciato - sarebbe dovuta essere presente alla serata, ma ha felinamente declinato l'invito.