"Personaggio da interpretare". Le parole di Russell Crowe su Berlusconi

Russell Crowe ama l'Italia. Dopo la vacanza a Roma fatta la scorsa estate insieme a tutta la sua famiglia, l'attore di Hollywood ha scelto di tornare nel nostro paese anche con la sua band, gli Indoor Garden Party. Il gruppo musicale ha in programma un mini tour in quattro date proprio in Italia con la prima tappa a Catanzaro in Calabria (poi Taranto, Roma e Bologna). Ed è proprio dal sud che Russell Crowe ha voluto lodare le bellezze italiane: " Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella" .

L'arrivo del divo a Catanzaro ha catturato l'attenzione dei media. Atteso per la prima conferenza stampa italiana al Teatro Politeama del capoluogo calabrese, Russell Crowe ha speso parole di profondo apprezzamento per la regione, in particolare per la cittadina di Tropea, dove l'attore si è fermato dopo essere atterrato all'aeroporto di Lamezia Terme. Con ironia e grande disponibilità, Russell Crowe non si è sottratto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza anche a quelle più insidiose sulla recente scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Crowe e le parole sul Cavaliere

Dopo avere dimostrato rammarico per il decesso del Cavaliere, l'attore di origini neozelandesi ha voluto rendere omaggio a Berlusconi parlando di una figura così significativa per l'Italia da poter diventare protagonista di una pellicola cinematografica " Il cervello mi dice che sto per dire una cosa che potrebbe suonare anche un pochino irriverente, però insomma Berlusconi sarebbe un ottimo personaggio da interpretare ", ha dichiarato Russell Crowe, parlando del Cavaliere ma riflettendo anche sulla moltitudine di personaggi italiani più o meno contemporanei, che meriterebbero di avere risalto al cinema.

" In Italia ci sono non solo tanti personaggi contemporanei ma anche tanti personaggi storici da interpretare; in questo Paese ci sono tante storie interessanti e accattivanti ", ha concluso il protagonista de "Il gladiatore", rivelando di essere pronto a tornare in Italia, dopo la fine del tour musicale, per trascorrere un mese di vacanze con la sua famiglia nei luoghi più belli d'Italia e magari "studiare la grammatica dell'Italia ". Intanto il pubblico italiano lo segue anche musicalmente oltre che per la sua bravura sul grande e piccolo schermo.