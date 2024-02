"Polmonite da chemioterapia". Nuovi problemi di salute per Eleonora Giorgi

Dopo venti giorni di assenza dai social network Eleonora Giorgi è tornata a parlare con i suoi follower in un video dove ha spiegato il motivo della sua sparizione. L'attrice, che di recente ha scoperto di avere un tumore al pancreas, si è sottoposta a un nuovo ciclo di chemioterapia che, però, l'ha fortemente debilitata, procurandole altri problemi di salute.

La febbre poi la polmonite

A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, dove è ricomparsa con un video messaggio rivolto ai suoi fan. "Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio", ha confessato Eleonora Giorgi, parlando del difficile momento vissuto a causa delle cure contro il tumore. "Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po' paura", ha raccontato nel breve filmato social.

L'attrice ha rassicurato i suoi seguaci sulle sue attuali condizioni di salute ma ha anche spiegato che, dopo la polmonite, ha avuto altri problemi legati ancora alla chemio, alla quale si sta sottoponendo da alcune settimane per cercare di sconfiggere il cancro. "Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici", ha rivelato la Giorgi, proseguendo nel suo racconto: "Poi ho avuto un'infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori".

Il messaggio ai fan sui social

Eleonora Giorgi ha fatto sapere che presto si dovrà sottoporre a una nuova PET, l'esame per capire se la chemio ha funzionato e quindi se sarà possibile per lei sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas. Poi ha ringraziato i suoi fan per l'affetto che le riservano in questo difficile momento: "Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l'affetto". A tenerla viva e a spingerla a combattere è soprattutto il nipotino, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, di cui l'attrice ha parlato nel video-messaggio social e che riesce a strapparle un sorriso anche nei momenti più complicati.