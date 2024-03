"Potevano farmi male". Sonia Bruganelli rapinata in centro a Roma da due malviventi

Sonia Bruganelli è ancora incredula e spaventata per quanto accaduto in pieno giorno a Roma a pochi passi dalla sua abitazione. Nel tardo pomeriggio di venerdì 1° marzo l'ex moglie di Paolo Bonolis è stata rapinata a bordo della sua auto da due malviventi, che sono riusciti a strapparle il prezioso rolex dal polso, dileguandosi poi nel traffico cittadino. La dinamica, sempre la stessa. L'hanno individuata e poi seguita a debita distanza fino a quando, al momento giusto, hanno approfittato del traffico per rapinarla.

Seguita dai malviventi poi rapinata

L'ex moglie di Paolo Bonolis si trovava in via della Farnesina a bordo della sua automobile in zona Roma nord a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Era ferma in coda, rallentata dal normale traffico della capitale, quando è stata avvicinata da due malviventi. Con ogni probabilità i ladri la stavano seguendo da tempo e hanno approfittato delle circostanze per rapinarla: la mano fuori dal finestrino e il traffico congestionato.

Il "bottino" della rapina

Secondo la ricostruzione fatta da Sonia Bruganelli ai Carabinieri, due persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate al suo veicolo, dal lato del guidatore, e il malvivente seduto dietro le ha strappato il rolex dal polso con violenza, allontanandosi velocemente dalla scena della rapina a bordo dello scooter. Ancora sotto choc per il furto, l'ex moglie di Bonolis ha prima chiamato il 112 poi l'ex marito, che l'ha raggiunta e accompagnata successivamente in caserma per sporgere denuncia. Difficile per Sonia Bruganelli dimenticare la brutta esperienza vissuta. "La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male", si è limitata a dire Bruganelli al Corriere.

Il silenzio social della Bruganelli

L'ex moglie di Paolo Bonolis non è la prima a essere stata rapinata a Roma nord con una dinamica simile. Furti dello stesso genere si sono ripetuti spesso negli ultimi mesi tra piazza Mazzini, Ponte Milvio, Porta Pinciana e piazza Verdi. Secondo gli inquirenti, che stanno indagando sulla rapina a Sonia Bruganelli, potrebbe trattarsi della stessa banda che da mesi semina il panico nella zona di Roma nord.

Tutte le ipotesi sono comunque al vaglio delle autorità competenti. Intanto Sonia Bruganelli ha preferito non commentare l'accaduto sui social network, almeno per il momento. La donna, che presto tornerà in tv come opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ha scelto la via del silenzio per dimenticare la brutta esperienza vissuta.