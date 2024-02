"L'ho fatto". Sonia Bruganelli sui social dopo l'intervento al viso

L'ultimo anno di Sonia Bruganelli è stato un susseguirsi di novità. Dalla fine del lungo matrimonio con il marito, Paolo Bonolis, al ritorno in televisione nei panni di opinionista in un reality (L'isola dei famosi) fino all'ultimo cambiamento svelato poche ore fa sui social network. Il suo rinnovamento è passato anche attraverso la chirurgia estetica, alla quale l'ex moglie di Bonolis ha deciso di ricorrere per rimuovere il vistoso neo, che spiccava sul suo viso.

Il neo della discordia

Sonia Bruganelli non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente il porro vicino al labbro, ma non lo ha mai definito un "difetto". Spesso, però, gli haters lo hanno usato come mezzo per colpirla, convinti di poterla ferire denigrando proprio questo suo tratto estetico distintivo. Un anno e mezzo fa poco dopo la fine della sua esperienza televisiva come opinionista del Grande fratello vip, alcuni utenti l'avevano punzecchiata proprio sul suo neo e lei aveva risposto con tono decisi: "Sempre con questa storia... me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla”. E ora l'occasione giusta sembra essere arrivata in concomitanza con il suo ritorno in tv.

L'intervento poi il post social

Ad aprile Sonia Bruganelli tornerà su Canale 5 al fianco di Vladimir Luxuria come opinionista della nuova edizione de L'isola dei famosi. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma l'ex moglie di Bonolis ha ricondiviso su Instagram alcuni articoli relativi alla notizia senza smentirli e anzi, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostratole. Così, prima di tornare in video, si è sottoposta a un delicato intervento di chirurgia estetica per rimuovere il vistoso neo e poi si è mostrata su Instagram con la medicazione sul volto. "Solo i coraggiosi. Ops, l'ho fatto", ha scritto Sonia Bruganelli sulla sua pagina Instagram, pubblicando la prima foto dopo l'intervento, che è stato eseguito presso l'Istituto Dermoclinico di Milano e citando il professore che ha eseguito la rimozione del neo. In breve tempo sotto al post si sono accumulati numerosi commenti, compreso quello di Elenoire Ferruzzi, ex gieffina proprio di una delle edizioni della Bruganelli, che l'aveva sbeffeggiata proprio sul neo e che oggi ha applaudito alla scelta fatta dall'ex moglie di Paolo Bonolis di rimuoverlo.