“Potrebbe tatuarsi la parola ‘scusami’”. L'ultimo affondo contro Fedez su Orlandi

Non si placano le polemiche su Fedez dopo la risata scomposta del rapper durante una puntata di Muschio Selvaggio dedicata a Emanuela Orlandi. Due battute che il marito di Chiara Ferragni avrebbe voluto fossero di black humor ma che per la maggior parte degli utenti social che hanno visto il video erano semplicemente di cattivo gusto. Nel frattempo Fedez è tornato sui social questo pomeriggio ma senza fare riferimenti a quanto accaduto ma mostrando dei teneri video con i suoi figli. Ma delle scuse, che in tanti chiedono, non c'è traccia.

Gianluigi Nuzzi ha rivelato questa mattina, in collegamento con Pietro Orlandi, che il rapper ieri sera si è messo in contatto con il fratello di Emanuela Orlandi per scusarsi e l'uomo, nonostante si sia detto dispiaciuto, ha accettato le scuse del rapper. Come ha detto Pietro Orlandi, Fedez si è comportato come un ragazzino immaturo, lasciando intendere che non ci si possa aspettare molto altro da lui. Ma il resto degli utenti non sembra accontentarsi di quelle scuse e le aspetta ancora pubbliche, anche se difficilmente a questo punto arriveranno. Anche il giornalista e conduttore tv, Andrea Purgatori, sembra essere d'accordo con la necessità che Fedez chieda scusa pubblicamente ma sottolinea che una semplice parola, dopo quanto detto, non sarebbe sufficiente davanti alla gravità di quanto fatto.