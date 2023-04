"Ma perché lei è vip?". Fiorello sbeffeggia Micol Incorvaia

Dopo il corriere Amazon, anche Fiorello "disturba" Micol Incorvaia. Dopo essere finita in mezzo alla bufera social per lo sfogo contro un corriere, l'ex gieffina (sorella dell'influencer Clizia Incorvaia) è finita al centro dell'attenzione nel programma Viva Rai2, oggetto degli sberleffi di Rosario Fiorello. Per lo showman siciliano - conterraneo di Micol - è stato impossibile non commentare la surreale notizia che ha fatto discutere il web per giorni e gli sfottò all'indirizzo della Incorvaia si sono sprecati.

L'ira di Micol contro il corriere

Negli scorsi giorni l'ex concorrente del Grande fratello vip è finita al centro della polemica per essersi lamentata dell'orario, nel quale il corriere si era presentato alla sua porta. " Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno", ha detto nelle storie del suo profilo Instagram la sorella di Clizia Incorvaia, che poi ha proseguito: "Non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Lo ringrazio, perché oggi mi aspetta una lunga giornata di merda ". Come era prevedibile, le sue parole hanno sollevato un'ondata di critiche. Il popolo dei social non le ha perdonato la superficialità delle sue affermazioni e la polemica è divampata sul web: " Pensa che quel poveraccio lavora come minimo dalle 7", "Sai c'è gente che lavora a differenza tua e si alza molto prima delle 9.30 ".

Lo sfottò di Fiorello

Le surreali dichiarazioni di Micol Incorvaia hanno trovato ampio spazio sui siti di informazione e Fiorello, che a Viva Rai2 è sempre pronto a commentare con sarcasmo e ironia tutto ciò che succede fuori e dentro al web, non ha perso l'occasione per dire la sua, prendendosi gioco della siciliana. " Ci dispiace per te, non si fa, no", ha scherzato Fiorello insieme a Biggio commentando la notizia. Poi lo showman siciliano ha proseguito sulla linea del sarcasmo: "Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Sia radiato dall'albo dei corrieri. Non puoi svegliare una povera...che lavoro fa? Ex concorrente del Grande fratello vip. Poverina lei è vip, ma perché è Vip? È la sorella di un'altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Parte tutto da lei, quindi il vippismo parte da lei!! ". Fiorello ha concluso la presa in giro esprimendo "cordoglio" per la disavventura della Incorvaia e il video del siparietto è diventato virale sui social network.