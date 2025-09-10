Raoul Bova rompe il silenzio: "La mia vita privata sbattuta sui social, ma vado avanti a testa alta"

Alla vigilia del suo ritorno in televisione - come attore in "Buongiorno Mamma 3" e come uomo a "Verissimo" sabato 13 settembre - Raoul Bova ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente degli ultimi difficili mesi. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha dedicato un'ampia intervista alla vigilia della messa in onda delle nuove puntate di "Don Matteo", Bova ha parlato per la prima volta dopo lo scoppio dello scandalo Ceretti-Corona. "Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani ", ha dichiarato Raoul.

Tra dolore e vergogna

Dopo mesi di silenzio e dichiarazioni rilasciate solo dai suoi avvocati, l'attore che veste i panni di Don Massimo nella fiction "Don Matteo", è tornato a parlare pubblicamente e senza timori di quanto accaduto, sottolineando di avere sofferto molto per come sono andate le cose: " Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile ". Velato il riferimento alle figlie, Luna e Alma, ma anche all'ex compagna Rocio Munoz Morales che - nonostante la burrascosa separazione - è stata una parte fondamentale della sua vita privata.

Le parole sui figli

Lo scandalo che lo ha travolto all'inizio dell'estate ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua vita privata e a finire nel tritacarne del gossip sono stati anche i figli, i due avuti dalla prima moglie, e le bambine nate dalla relazione con Rocio. A loro l'attore ha dedicato parole importanti su Tv Sorrisi e Canzoni: "E sistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio. Con Ale e Franci (Alessandro Leon e Francesco) ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti.

I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio". Di questo e di altri temi "scottanti" Bova parlerà anello studio di Silvia Toffanin nel corso del primo weekend di messa in onda del programma, presumibilmente sabato 13 settembre.