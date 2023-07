"È la routine". Lo sfogo di Carolina Stramare dopo la rapina a Milano

Non si arresta l'escalation di criminalità a Milano. I furti e le rapine si moltiplicano e a farne le spese sono cittadini, turisti e persino personaggi famosi. L'ultima denuncia arriva dall'ex miss Italia Carolina Stramare, che attraverso il suo account Instagram si è sfogata per il difficile anno vissuto tra borseggi, tentate aggressioni e rapine, l'ultima avvenuta pochi giorni fa.

La denuncia della Stramare

È lungo l'elenco degli episodi descritti dalla modella nelle storie del suo profilo Instagram. Fatti di criminalità che non lasciano indifferenti. " Nell'ultimo anno mi hanno sfilato due volte il portafoglio dalla borsa mentre passeggiavo in zone frequentate del centro e mi sono entrati due ragazzi in macchina dai sedili posteriori mentre facevo manovra fuori da un locale (arrestati la settimana successiva per violenza su una ragazza che camminava nella stessa via)", ha scritto Carolina Stramare, proseguendo: "Poi due settimane fa mi sono entrati i ladri in casa mentre ero in vacanza, prelevandomi 3/4 averi privacy compresa ".

Borseggi, furti e aggressioni che l'hanno spinta a fare una seria riflessione sul degrado di Milano e sull'aumento della criminalità in centro e non solo: " Vero. 'Tutto il mondo è paese' e non è mia intenzione screditare Milano rispetto ad altre città, ma dopo aver vissuto per periodi medio/brevi in diversi posti d'Italia e del mondo, mi rendo conto di quanto questi mali a Milano siano diventati di frequente routine ". Ogni giorno, infatti, si moltiplicano episodi simili a discapito di malcapitati cittadini e turisti e nulla è stato fatto concretamente dall'amministrazione di Sala per arginare il terribile fenomeno.

La provocazione dell'ex miss Italia