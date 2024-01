"Rapper di m...", "Fallito con la chitarra". Rissa social tra Lazza e Bugo

È una rissa social vera e propria quella che si sta combattendo a colpi di tweet sulla piattaforma X tra il cantautore Bugo e il rapper Lazza. I due non potrebbero essere più diversi - lontani anni luce per stile di vita e stile musicale - eppure tra i due artisti si è scatenato uno scontro di fuoco nelle ultime ore sui social network con offese e sfottò.

Il tweet di fuoco di Bugo

Tutto è nato da un cinguettio condiviso da Bugo, al secolo Cristian Bugatti. Il cantautore si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa nei confronti dei rapper, che dominano la scena musicale italiana, che nei loro testi lo hanno citato in modo ironico per quanto accaduto durante Sanremo 2020, quando lui e Morgan vennero squalificati. "E arriva l'ennesimo rapper di merda che mi cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. "Io non scappo come Bugo", "Bugo di culo" e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte", ha scritto l'artista sulla piattaforma di Elon Mask. A chi si riferisca Bugo non è chiaro, ma avere citato i tre popolari rapper ha innescato la miccia della rissa social.

Le replica di Lazza su X

Mentre Salmo e Fabri Fibra sono rimasti in silenzio (almeno per il momento), Lazza ha risposto subito al cantautore di Rho, citando proprio i fantomatici fatti di Sanremo e usando toni ironici: "Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è "ciuccialatte"? Mangiatela un emozione ogni tanto". Chiuderla lì sarebbe stato troppo facile e Bugo ha calcato la mano controbattendo al giovane rapper e punzecchiandolo sulla grammatica: "Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario Smemoranda dai pensaci hai un futuro". All'ennesima replica pungente, Lazza ha perso la calma e è letteralmente sbottato con l’ennesimo errore: "Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di merda? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi".

Lazza e Bugo, cosa è successo su X

La rissa social è montata rapidamente e a colpi di offese e sfottò Bugo e Lazza non se le sono mandate a dire. "Vedi che hai la coda di paglia? Io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve", ha cinguettato Bugo e Lazza è passato al contrattacco: "Certo mo fai il paraculo, dopo aver detto “Rapper di merda, scemi, fighetti ecc.” improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va". Lo scambio di offese è avvenuto nel giro di brevissimo tempo e sotto gli occhi degli utenti e è terminato con Lazza, che ha chiuso il discorso tornando a citare i fatti di Sanremo 2020. Bugo lo ha incalzato: "Si è vero mi sei sempre stato simpatico però sei un rapper di merda, dai buona vita ah dimenticavo ti saluta Fedez". Poi Lazza ha chiuso il discorso: "Giuro che anche tu nonostante tu sia un fallito con la chitarra, brutte intenzioni e maleducazione". E per fortuna i due non sono tra i Big di Sanremo 2024.