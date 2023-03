"Mi ha deformato il viso". A processo il "re del botox" Giacomo Urtis

È andata in clinica per ringiovanire il viso ma è uscita con il volto tumefatto e rovinato da granulomi da corpo estraneo. È la storia di una donna che, dopo essersi rivolta al re del botox Giacomo Urtis per un trattamento estetico di filler, lo ha denunciato a causa degli effetti collaterali, che le punturine le hanno provocato. La donna non ha riportato lesioni permanenti, ma il dramma vissuto per circa tre settimane l'ha indotta a sporgere denuncia contro Urtis. Ora il chirurgo estetico dei vip e volto televisivo è accusato di lesioni colpose per un intervento con il filler.

La vicenda e la denuncia

I fatti risalgono al 2018. La donna - la cui identità non è stata rivelata - si è rivolta al chirurgo Giacomo Urtis per un trattamento estetico al viso; un filler all'acido ialuronico che però si è rivelato "fatale". Dopo avere effettuato le punturine in alcune parti del viso della signora all'interno dello studio romano, la paziente ha riportato un'anomala " formazione di granulomi da corpo estraneo ", riferisce il quotidiano Repubblica, con conseguente rigonfiamento del viso. " Ha vissuto un incubo di tre settimane ", riferisce l'avvocato della paziente, il cui viso è rimasto deformato per giorni e il referto dell'ospedale - al quale si era rivolta subito dopo il trattamento - parla di venti giorni di prognosi sebbene non ci siano danni permanenti. La donna ha sporto denuncia, chiedendo giustizia.

L'accusa e il processo