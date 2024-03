"Distanziato dagli altri". Re Carlo torna in pubblico per la messa di Pasqua (ma con un rigido protocollo)

Re Carlo III d'Inghilterra è pronto a tornare sulla scena pubblica. In occasione delle festività pasquali, il sovrano parteciperà alla tradizionale messa mattutina di Pasqua nella cappella di Saint George, che si trova all'interno del parco del castello di Windsor. La conferma è arrivata da Buckingham Palace e rappresenta un segnale significativo per i sudditi e per la Royal family sulle sue buone condizioni di salute.

Da settimane il monarca è lontano dai doveri reali a causa del cancro, contro il quale combatte dallo scorso gennaio. I trattamenti chemioterapici, ai quali si sta sottoponendo, lo hanno costretto a dare forfait a numerosi impegni pubblici, ma in occasione della Pasqua re Carlo è pronto a rispettare la tradizione, presentandosi in chiesa al fianco della sua famiglia per celebrare la festività pasquale. Il sovrano, però, non siederà in mezzo agli altri componenti della famiglia reale ma lontano per evitare contatti, che possano metterne a rischio la salute resa cagionevole dalle cure. Lo staff medico che segue Carlo III, infatti, ha imposto rigidi paletti per garantirgli la massima sicurezza e tra questi, oltre alla distanza, c'è il numero ridotto di familiari in chiesa (che verranno selezionati da Buckingham Palace) e la cancellazione del tradizionale pranzo di Pasqua a Castello.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, re Carlo III "camminerà verso la chiesa al fianco della regina Camilla, entrando attraverso il portico della Galilea". Tempo permettendo "saluterà a distanza una piccola folla composta dai membri della congregazione e da coloro che vivono nella tenuta di Windsor" per poi fare ritorno a piedi al Castello subito dopo la messa. Da Palazzo fanno sapere che alcuni dettagli potrebbero subire modifiche all'ultimo minuto viste le variabili condizioni di salute di Carlo III. Alla celebrazione di Pasqua, come già confermato, non ci saranno invece i principi del Galles, Kate e William, e i loro tre figli. A causa della malattia, svelata di recente dalla principessa, la famiglia ha scelto di ritagliarsi un momento privato per celebrare le festività lontano dal clamore mediatico.

Per re Carlo III si tratta della prima apparizione esterna da quando ha cominciato le cure per debellare il cancro. "Piccoli e delicati passi", riferiscono i media britannici, verso il ritorno ad alcuni dei suoi doveri pubblici nei prossimi mesi.

Medici e staff reale prevedono che il monarca possa tornare ai suoi impegni reali in estate, non appena ci sarà l'autorizzazione medica.