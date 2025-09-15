La reazione di Rocio Morales all'intervista di Raoul Bova. Cosa ha detto

Non si è fatta attendere la risposta di Rocio Munoz Morales all'intervista che Raoul Bova ha rilasciato a Verissimo nella puntata di domenica 14 settembre. Un botta e risposta a distanza tra gli studi di Mediaset e quelli della Rai, dove l'attrice spagnola è pronta a esordire come conduttrice del programma Freeze. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo comedy show, che condurrà in coppia con Nicola Savino dagli studi di Napoli, Rocio ha risposto alle domande dirette dei giornalisti sullo scandalo, che ha travolto lei e l'ex compagno, Raoul, quest'estate e pur mantenendo un profilo basso non si è sottratta alle domande e ha replicato serena: " In un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo ".

Le dichiarazioni di Rocio

Rocio Munoz Morales era consapevole che nel corso della conferenza stampa di Freeze - in onda da martedì 16 settembre su Rai2 - ci sarebbero state domande legate allo scandalo soprattutto perché la conferenza arrivava a poche ore di distanza dall'intervista esclusiva, che Bova ha rilasciato a Silvia Toffanin nel suo programma Verissimo. Nonostante ciò l'attrice ha risposto con serenità anche alle domande più scomode, dichiarando che gli impegni professionali la stanno aiutando a superare la separazione dall'ex compagno e tutto ciò che ne è derivato: " Per me la tv e l'intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere".

Il commento alle parole di Bova in tv

Delle dichiarazioni rilasciate da Raoul Bova a Verissimo, però, Rocio non ha voluto parlare e non ha rilasciato commenti, limitandosi a chiarire che il suo unico interesse, in questo momento, sono le bambine e che il silenzio rimane la sua scelta definitiva " perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma" .

Una decisione in linea con quanto fatto negli ultimi mesi, quando ha preferito far parlare il suo, Antonio Conte, che si sta occupando dell'affido delle figlie avute dall'attore protagonista della fiction Don Matteo. Dunque Morales guarda al futuro e lo fa cominciando un'avventura televisiva nuova in casa Rai.