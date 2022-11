"Ridicolo": un milione di dollari per cenare con Harry e Meghan

Il 6 dicembre 2022, a New York, Harry e Meghan prenderanno parte a un gran gala durante il quale riceveranno il premio della fondazione intitolata a Robert Kennedy per il loro impegno umanitario. Chi vorrà cenare al loro tavolo durante la serata trionfale dovrà sborsare un milione di dollari. Condizione che ha suscitato un vespaio di polemiche. Molti ritengono che i duchi non abbiano fatto nulla di straordinario per meritare il riconoscimento ottenuto, prima di loro, da personaggi come Desmond Tutu, Bill Clinton e Barack Obama. Inoltre, a pochi giorni di distanza, William e Kate saranno a Boston per un evento legato alla famiglia Kennedy. Una semplice coincidenza o la dimostrazione incontrovertibile di una rivalità tra fratelli e di una faida senza quartiere?

Un premio “assurdo”

Quest’anno la Robert F. Kennedy Human Rights, intitolata al fratello del presidente John F. Kennedy ha deciso di assegnare il “Ripple of Hope Award”, premio dedicato a chi si è distinto nella lotta per i diritti umani, a Harry e Meghan. Una scelta che l’avvocato Kerry Kennedy, figlia di Robert e attuale amministratrice della fondazione, ha motivato sostenendo che i duchi di Sussex si siano “impegnati per tentare di cambiare la narrativa sulla giustizia razziale e sulla salute mentale, un tipo di coraggio morale che mio padre definì una virtù essenziale per quanti aspirano a cambiare il mondo”.

Non tutti, però, sarebbero d’accordo con questa interpretazione dei fatti. Al Mail On Sunday lo storico David Nasaw definisce la decisione “totalmente ridicola, sfacciatamente grottesca e assurda” , dichiarando senza mezzi termini che Harry e Meghan non avrebbero nulla in comune con i personaggi che hanno ritirato il premio prima di loro: “Che ci fanno Harry e Meghan tra loro? Cosa hanno fatto per meritarlo? Quanto della loro ricchezza hanno devoluto a cause umanitarie?”. Secondo i più critici concedere un tale riconoscimento ai Sussex vorrebbe dire distruggere la reputazione della fondazione e del premio stesso.

Un milione di dollari per cenare con loro

Le polemiche non riguardano solo i presunti meriti dei duchi. A quanto pare Kerry Kennedy avrebbe organizzato una cena per celebrare Harry e Meghan. Sedersi al loro tavolo, però, costerebbe un milione di dollari. Non esattamente una cifra irrisoria. Per chi non fosse interessato a cenare con la coppia, ma desiderasse comunque avere un ricordo della serata, c’è la possibilità di partecipare a un ricevimento molto esclusivo, con tanto di fotografia accanto ai duchi, al costo più contenuto, diciamo così, di mezzo milione di dollari. Il fatto che il denaro diventi un elemento così importante, addirittura necessario, quando ci sono di mezzo Harry e Meghan, non piacerebbe affatto a quelli che lottano ogni giorno per il riconoscimento delle libertà individuali.

Tutta questa attenzione nei loro confronti, il premio ambito che, di solito, dovrebbe arrivare dopo anni al servizio del prossimo e un curriculum di tutto rispetto, mentre i duchi hanno appena intrapreso il loro percorso filantropico, ha fatto insospettire la stampa. Secondo le indiscrezioni Harry e Meghan sarebbero riusciti ad aggiudicarsi il "Ripple of Hope Award" perché Liz Garbus, regista del documentario che stanno realizzando per Netflix, sarebbe socia di una compagnia cinematografica insieme a Rory Kennedy, fratello di Kerry.

Rivalità in famiglia

Il 2 dicembre 2022 anche i principi di Galles William e Kate saranno negli Stati Uniti, a Boston per la precisione, per presiedere all’assegnazione del premio "Earthshot", fortemente voluto, nel 2020 (ma la prima assegnazione del premio è avvenuta nel 2021), dal principe William e da Sir David Attenborough. Un riconoscimento creato in onore di quanti si battono per la difesa del nostro pianeta. Ogni anno, fino al 2030, verranno scelti cinque vincitori, che riceveranno un milione di dollari ciascuno per continuare la loro attività a favore dell’ambiente.

Per partecipare all’evento non si dovrà pagare nulla, ma sarà indispensabile l’invito. Tuttavia c’è un piccolo dettaglio: la cerimonia a cui parteciperanno William e Kate sarà organizzata da un’altra Kennedy, Caroline, figlia di John. I tabloid ipotizzano che la programmazione ravvicinata delle serate dedicate al premio Earthshot e al premio Kennedy potrebbe non essere una coincidenza, ma il chiaro segnale di una rivalità accesa tra Windsor e Sussex, una gara tra le nuove generazioni di reali britannici per conquistare la popolarità a colpi di eventi filantropici e progetti umanitari.