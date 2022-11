"Per rifarmi ho speso 200mila euro". Elenoire Ferruzzi senza freni

Elenoire Ferruzzi ha subìto una vera e propria trasformazione fisica per diventare la donna che ha scelto di essere. L'icona trans, la prima a avere varcato la porta rossa di Cinecittà, ha confessato di avere spesso migliaia di euro per sottoporsi a decine di operazioni di chirurgia plastica, che le hanno permesso di apparire totalmente diversa dal passato.

Nella Casa Elenoire Ferruzzi non ha mai parlato del suo aspetto né del suo passato, quando era un uomo. Oltre alle unghie lunghissime, che durante la sua partecipazione al reality hanno sollevato qualche perplessità nel pubblico, anche le sue forme hanno scatenato più di un pettegolezzo fuori dalla Casa. Così, una volta uscita dal gioco, ha fatto alcune rivelazioni sul suo aspetto fisico.

Complice l'intervista de Le Iene sul suo rapporto con gli hater dei social - che subito dopo l'uscita dalla Casa l'hanno minacciata e travolta con offese e insulti per l'atteggiamento avuto nei confronti di Nikita - l'icona trans ha fatto il lungo elenco di operazioni chirurgiche a cui si è sottoposta negli anni e che hanno letteralmente stravolto il suo viso e il corpo.