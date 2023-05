"Non abbiamo barriere". Lorella Cuccarini sul coming out della figlia

" Rispetto le idee e la vita dei miei figli ". Con queste parole Lorella Cuccarini è intervenuta nella discussione accesasi pochi giorni fa sull'orientamento sessuale di sua figlia Chiara a seguito di alcune dichiarazioni fatte sui social network dalla ragazza. " Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi. Non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia ", ha voluto precisare la showgirl attraverso le pagine della rivista Gente, che l'ha intervistata tra vita privata e pubblica.

Le parole della figlia Chiara sui social

Pochi giorni fa la 23enne, figlia minore di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, gemella di Giorigo e appassionata di calcio e marketing, ha risposto alle domande curiose dei suoi follower attraverso il suo profilo Instagram. Tra le tante domande relative alla sua vita e alla sua famiglia, Chiara ha ricevuto anche molti quesiti sulla sua situazione sentimentale. Senza entrare nello specifico, la giovane ha detto la sua sul tema dell'amore, affrontando l'argomento in modo ampio: " Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza ". Il suo coming out è stato ripreso da numerosi siti e il clamore mediatico sollevato dalle dichiarazioni della figlia di Lorella Cuccarini tiene banco da giorni sui social.

La replica di Lorella Cuccarini