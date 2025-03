"L’ultimo giorno di patriarcato": così Checco Zalone celebra la Festa della donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha scelto ovviamente una giornata simbolica, l'8 marzo, per lanciare il suo ultimo brano musicale dal titolo emblematico L'ultimo giorno di patriarcato. Il comico Checco Zalone ama stupire il pubblico e lo fa usando sempre toni dissacranti e mai banali. Questa volta il tema scelto è scivoloso e, come prevedibile, ha già scatenato le prime polemiche. Parlare di patriarcato proprio quando si celebra la Giornata internazionale della donna, seppure in maniera chiaramente ironica, denota coraggio, virtù che a Zalone non manca di certo. L'inedito, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato da un cortometraggio musicale, girato con il regista Gennaro Nunziante nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma, e interpretato tra gli altri dalla bravissima attrice Vanessa Scalera. Lo si può già vedere sulle pagine social dell'artista pugliese.

Il patriarcato nel Sud Italia

La trama del cortometraggio richiama come stile i precedenti lavori cinematografici del comico. Un paesino del Sud Italia che domina una vallata. Un uomo, triste e sconsolato, sguardo perso nel nulla, assapora il caffè servito dalla moglie in camera da letto. Si è appena svegliato, indossa ancora la vestaglia. É il suo ultimo momento di gloria, l'ultimo atto del suo dominio maschile: la moglie appare ancora fragile e remissiva, ma è pronta a conquistare la libertà. Il patriarcato, infatti, sta finendo in modo inesorabile e, a San Masculo, cambiano le regole del gioco. Sui muri del paese vengono affisse le nuove disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale che non lasciano scampo agli uomini: è istituito il 'divieto di patriarcato'.

La parodia del tipico uomo del Sud

Scalera, che interpreta la moglie di Zalone, è una donna inizialmente intimorita, ma che alla fine si apre anche a nuove avventure sentimentali. "E va bene, amore mio, la lasagna la faccio" , canta Zalone servendo a tavola una pietanza bruciata e malconcia alla consorte e alle figlie. Trasformato in un improbabile uomo di casa, il comico si dedica al bucato con risultati non proprio in linea con le aspettative. E ancora dice Zalone, viso senza barba, baffi lunghi e neri d'ordinanza, come si conviene allo stereotipo dell'uomo del Sud: "Per amore, lavo e stiro ogni ora. Per amore faccio tutto ciò che è contro natura" . Si arriva poi alla deriva più tragica e comica. Vanessa Scalera si dedica "tutti i giorni all'apericena con la commare Filomena" e si fa venire a prendere da un ragazzo in vespa, il toyboy, lasciando Checco senza parole. L'uomo, tradito, è sconfitto su tutta la linea.

Le polemiche sui social