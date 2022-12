"Con le tette al vento...". Beatrice Quinta, il due di picche a Rkomi e X Factor

Lei sperava di arrivare seconda (o almeno era il mantra scaramantico che ripeteva in vista della finale) e alla fine Beatrice Quinta si è davvero piazzata dietro ai vincitori, i Santi Francesi. Per molti, però, la siciliana è la vincitrice morale di X Factor 2022, performer nata sul palco della sedicesima edizione del talent di Sky, che con il suo inedito "Se$$o" sta scalando le classiche musicali.

A X Factor Beatrice Quinta è riuscita a farsi apprezzare per le sue doti canore e artistiche e per la padronanza del palcoscenico. Ma anche per l'estro e l'esuberanza mostrati spesso nei cinguettii, a volte polemici, condivisi su Twitter. Se Dargen D'Amico l'ha aiutata a esprimersi al meglio e a centrare la finale, dall'altra un secondo giudice ha fatto chiacchierare per l'interesse nei sui confronti: Rkomi.

Alla domanda del Corriere, che l'ha intervistata a poche ore dalla finale al Forum di Assago, se una storia fuori da X Factor è possibile, Beatrice ha replicato decisa: " Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica". Poi ha rifilato un due di picche al cantante milanese, che sembrava essere decisamente interessato a lei: "Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice e artista e non perché Rkomi mi vuole scopare o meno" .