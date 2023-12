Le rose, l'aborto e i guai giudiziari: la storia d'amore tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori

La storia d’amore tra Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini è stata una delle più chiacchierate degli anni 2000. Nata con un corteggiamento romantico, la relazione ha attraversato momenti belli e altri difficili dovuti ai problemi giudiziari di Cecchi Gori. Sebbene la coppia si sia detta ufficialmente addio nel 2003, il legame tra Valeria e Vittorio non si è mai interrotto del tutto e ancora oggi la coppia è legata da un sincero affetto.

Il fascio di rose in camerino

È il 1999. Valeria Marini è una delle star del Bagaglino ed è reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo. Pippo Baudo la sceglie per condurre al suo fianco il programma "La canzone del secolo" su Canale 5. Vittorio Cecchi Gori è invece uno dei produttori più vincenti del cinema italiano, è il presidente della Fiorentina e sta divorziando dall'ex moglie Rita Rusic. Incontra Valeria a un evento mondano e ne rimane folgorato, così le fa recapitare in camerino, dopo uno spettacolo teatrale, un fascio di rose enorme. "Mi conquistò", riferirà anni dopo la showgirl sarda, parlando della loro storia.

L'invito a cena

Il fascio di rose che Cecchi Gori fa recapitare a Valeria Marini in camerino porta con sé un messaggio: l'invito a cena. Valeria accetta e incontra il produttore cinematografico nella sua residenza a Palazzo Borghese. Si tratta del loro primo incontro. "Mi invitò a casa sua e mi fece aspettare un'ora perché stava facendo la manicure", racconta la Marini. È l'inizio della loro storia d'amore.

Gli anni d'oro

Tra il 1999 e il 2000 Valeria Marini è richiestissima in televisione e al cinema. Gira due film in Spagna e poi torna a teatro con “L'Angelo Azzurro” di Giuseppe Manfridi. Cecchi Gori produce molti film di successo, tra i quali spiccano "C'era un cinese in coma" di Carlo Verdone, "Tutto l'amore che c'è" di Sergio Rubini e "Zora la vampira" dei Manetti Bros. Valeria e Vittorio appaiono insieme felici e sorridenti a diversi eventi pubblici e si mostrano in televisione ospiti di alcune trasmissioni di attualità, confermando la loro storia.

Cecchi Gori nel mirino della giustizia

Luglio 2001. Vittorio Cecchi Gori riceve un avviso di garanzia per concorso in riciclaggio. La procura di Firenze dispone una serie di perquisizioni negli uffici della sede della Fiorentina e in alcune abitazioni del produttore. Le forze dell'ordine perquisiscono anche l'appartamento di Palazzo Borghese, dove Cecchi Gori vive insieme a Valeria Marini. La showgirl è in casa quando i militari trovano nella cassaforte una grossa quantità di cocaina. Il produttore, però, si giustifica e spiega che si tratta di zafferano. Della perquisizione a Palazzo Borghese la Marina dirà: "Fu una messinscena per rovinarlo".

L'aborto spontaneo

Nonostante i problemi giudiziari Valeria Marini rimane saldamente al fianco di Vittorio. La coppia viene fotografata al teatro Piccolo Eliseo di Roma all'anteprima di "Persone naturali e strafottenti " di Giuseppe Patroni Griffi a gennaio 2002. Ma i mesi successivi sono difficilissimi per la showgirl e il suo compagno. Valeria Marini rimane incinta ma ha un aborto spontaneo dovuto ad alcuni problemi di salute. La coppia rivelerà di avere perso il figlio solo dopo la fine della loro relazione. In quel periodo Valeria torna in tv con la compagnia del Bagaglino: è la primadonna del varietà "Miconsenta" in onda su Canale 5.

La morte di Valeria Cecchi Gori

A marzo Vittorio Cecchi Gori è scosso da un doloroso lutto. La madre Valeria Cecchi Gori muore all'età di 81 anni. La donna era ricoverata in un ospedale romano a seguito di una brutta caduta, ma era malata da tempo. I funerali si svolgono nella chiesa di San Roberto Bellarmino. Vittorio Cecchi Gori è in prima fila assieme alla compagna Valeria. Il periodo buio della coppia prosegue e la Marini e Cecchi Gori vivono un periodo di forte tensione. Valeria perde un altro figlio: "Una sera, dopo l'ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare".

L'arresto per il fallimento della Fiorentina

La discesa verso l'inferno prosegue. A settembre la Fiorentina viene dichiarata fallita e Cecchi Gori è indagato per bancarotta fraudolenta. Le indagini della procura di Firenze stravolgono l'ambiente calcistico e a ottobre 2002 l'imprenditore viene arrestato. Un mese dopo, però, il produttore ottiene gli arresti domiciliari. Valeria Marini, che nel frattempo è impegnata con le riprese del film "La palestra" di Pingitore, continua a sostenere il compagno e lo difende a spada tratta, segno del suo grande amore.

La crisi e l'addio

Nel 2003 la coppia vive una profonda crisi. I guai giudiziari di Cecchi Gori da una parte e la presenza ingombrante dell'ex moglie Rita Rusic mettono in crisi Vittorio e Valeria. L'ultima uscita pubblica di coppia risale a novembre al Festival della commedia di Montecarlo, che la soubrette conduce al fianco di Ezio Greggio. Le riviste parlano di un imminente addio e il motivo sembra essere il Natale. "Vittorio aveva deciso di prendere il volo per i mari caldi con Valeria. Ma Valeria (36 anni), dopo aver accettato di riprendere a lavorare con il teatro Bagaglino, doveva provare e anche nel periodo festivo. Lo spettacolo comincerà il 10 gennaio", riferisce il Corriere dell'epoca. Ma secondo molti la crisi è dovuta al divorzio ancora in sospeso tra Cecchi Gori e la Rusic. Valeria vuole una famiglia e una vita di coppia libera dai fantasmi del passata, così a dicembre 2003 arriva l'annuncio ufficiale da parte dell'ufficio stampa della Marini, Paola Comin: “È stata una storia importante e bellissima, ma anche le cose più belle finiscono".

Il ritorno di fiamma

Ottobre 2004. Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori arrivano insieme alla presentazione del film "In questo mondo di ladri " di Carlo Vanzina. Le riviste di gossip parlano di un ritorno di fiamma e di un lento riavvicinamento tra i due, ma il produttore cinematografico e la showgirl non confermano. La coppia sembra volere recuperare un rapporto che non si è mai davvero chiuso. Nel 2005, però, Valeria denuncia l'ex compagno per minacce e lesioni aggravate da futili motivi dopo alcune liti avvenute e questo segna la definitiva fine dell’amore.

Cecchi Gori in carcere

Nel 2008 Vittorio Cecchi Gori finisce in manette per bancarotta fraudolenta. È la terza volta che il produttore varca le porte della prigione e a 66 anni viene messo in isolamento nel carcere romano di Regina Coeli. "Sono solidale con lui come sempre lo sono stata, anche in altri momenti brutti. Ho mantenuto un bel rapporto di amicizia e se lui ha bisogno di me, di qualunque cosa, io ci sono", dice Valeria Marini, che ormai è la sua ex ma rimane legata a lui da un profondo affetto. Poche settimane dopo, quando Cecchi Gori viene scarcerato, infatti, lei al suo fianco in conferenza stampa a Roma. Ed è ancora al suo fianco a ottobre quando insieme calcano il red carpet prima della proiezione del film: "Chinese Coffee". Ma tra

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori oggi

Oggi Valeria Marini, che nel 2013 si sposò con l'imprenditore Giovanni Cottone, è tornata a sorridere grazie all'amore di Gerolamo Cangiano, politico e deputato di Fratelli d'Italia, mentre Vittorio Cecchi Gori vive ai Parioli e di recente ha raccontato: "Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia". Con Valeria, però, rimane forte l'affetto. Nel 2020, quando Cecchi Gori venne nuovamente arrestato, la Marini era nella casa del Grande Fratello Vip e pianse quando le diedero la notizia. Un segnale di quanto forte sia rimasto il loro legame nonostante l'addio.