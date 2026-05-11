Rudy Zerbi si è sposato: chi è la moglie Grace Raccah, 35 anni, figlia di un noto imprenditore

Nozze segrete e lontane dai riflettori per Rudy Zerbi. Il celebre professore di canto di “Amici”, produttore discografico e volto storico della televisione italiana ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia celebrata nel massimo riserbo alle porte di Roma. La notizia è emersa soltanto nelle ore successive grazie alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica social “Rubrichissima”, dove sono apparse anche alcune immagini del matrimonio. Nelle foto si vede Zerbi con un elegante abito blu, mentre la sposa indossa un raffinato vestito bianco in pizzo completato da un lungo velo. La coppia, insieme da circa tre anni, avrebbe scelto il rito ebraico e una location intima, lontana dal clamore mediatico, per pronunciare il fatidico sì.

Il matrimonio celebrato in gran segreto

Secondo quanto trapelato, le nozze sarebbero state celebrate domenica 10 maggio 2026 in una struttura privata nei dintorni della Capitale. Nessun annuncio ufficiale, nessuna anticipazione social e nessun evento mondano, Rudy Zerbi e Grace Raccah hanno preferito vivere questo momento in maniera riservata, circondati soltanto dagli affetti più stretti. Una scelta che sembra rispecchiare perfettamente il modo in cui il coach di “Amici” ha sempre gestito la sua relazione sentimentale negli ultimi anni, proteggendola dall’eccessiva esposizione mediatica. Le immagini diffuse online mostrano un’atmosfera elegante ma discreta, molto distante dai matrimoni spettacolo tipici del mondo dello showbiz.

Chi è Grace Raccah

La neosposa ha 35 anni ed è figlia di Daniele Raccah, noto imprenditore romano del settore moda e tra i fondatori del marchio Dan John, brand specializzato nell’abbigliamento maschile che negli anni è diventato un colosso con oltre 250 punti vendita tra Italia e mercato internazionale. Nonostante appartenga a una famiglia molto conosciuta nell’imprenditoria italiana, Grace ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, lontano dal gossip e dalla vita mondana. Lavora infatti nell’azienda di famiglia e sarebbe coinvolta direttamente nello sviluppo del brand fondato dal padre insieme al socio Giovanni Della Rocca nel 2015 a Roma. Chi la conosce la descrive come una donna molto equilibrata, concreta e lontana dai riflettori, caratteristiche che avrebbero conquistato profondamente Rudy Zerbi.

I 22 anni di differenza

Tra Rudy Zerbi e Grace Raccah ci sono 22 anni di differenza . Lui oggi ha 57 anni, mentre lei ne ha 35. Un aspetto che però non avrebbe mai rappresentato un problema per la coppia. Lo stesso Zerbi aveva parlato pubblicamente della compagna durante alcune interviste televisive, raccontando quanto questa relazione lo abbia cambiato. Ospite a “Verissimo”, aveva confessato a Silvia Toffanin: “Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato”. E ancora: “Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei”. Parole che avevano mostrato un lato molto più intimo e vulnerabile del severo insegnante di “Amici”, spesso associato in tv a giudizi taglienti e ironia pungente.

“Con lei ho riscoperto l’amore”

Negli ultimi anni Rudy Zerbi aveva parlato raramente della propria vita privata. Tuttavia, quando nominava Grace, lo faceva sempre con grande emozione. “A 50 anni suonati ho scoperto che amare non è soffrire, ma stare bene insieme nelle piccole cose”, aveva raccontato. E poi ancora: “Grazie a lei ho sentito di nuovo le farfalle nello stomaco”. Parole che oggi assumono un significato ancora più forte alla luce del matrimonio celebrato in gran segreto. Secondo persone vicine alla coppia, Grace sarebbe riuscita a riportare serenità ed equilibrio nella vita del produttore discografico dopo anni complessi dal punto di vista sentimentale.

Una grande famiglia allargata

Il matrimonio consolida una famiglia allargata già molto unita. Rudy Zerbi è infatti padre di quattro figli nati da tre relazioni differenti. Dal matrimonio con Simona sono nati Tommaso e Luca. Successivamente ha avuto Edoardo dalla relazione con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi. Infine, nel 2021, è diventato nuovamente padre di Leo, nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini. Anche Grace Raccah è mamma di una bambina avuta da una precedente relazione. Questo avrebbe contribuito a rafforzare ulteriormente il legame tra lei e Zerbi, entrambi molto concentrati sulla serenità familiare e sull’equilibrio dei figli. Proprio parlando del ruolo di genitore, Zerbi aveva dichiarato: “Un amore può finire, ma non si finisce di essere genitori e punti di riferimento per i figli”.

La scelta della discrezione

A colpire particolarmente il pubblico è stata soprattutto la decisione della coppia di sposarsi lontano dai riflettori. In un’epoca in cui molti personaggi famosi condividono ogni dettaglio della propria vita privata sui social, Rudy Zerbi e Grace Raccah hanno invece scelto il silenzio e la riservatezza.

Una decisione coerente con il loro rapporto, vissuto sempre con estrema discrezione nonostante la popolarità televisiva del coach di “Amici” e “Tu sì que vales”. Le nozze, infatti, sono diventate pubbliche soltanto dopo la diffusione delle indiscrezioni e delle fotografie trapelate online.