Il saluto, la maglietta e il fascismo: ora parla la ballerina di Montesano

Alla fine è scesa in campo anche lei, Alessandra Tripoli, la ballerina e insegnante di Ballando con le stelle che quest'anno nello show faceva coppia con Enrico Montesano. Negli scorsi giorni la danzatrice ha cercato di rimanere ai margini della controversa vicenda che vede protagonista l'attore romano, ma dopo le ultime accuse piovute addosso al suo partner - che secondo molti avrebbe fatto il saluto romano nell'ultima coreografia andata in onda sabato scorso - la Tripoli si è sentita in dovere di chiarire la situazione: " Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia ".

Intercettata telefonicamente dall'agenzia di stampa Ansa, Alessandra Tripoli ha raccontato come è nata l'idea della coreografia portata in scena a Ballando e ha respinto con forza ogni accusa: " Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto 'This is me', dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube, in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato". La danzatrice siciliana ha poi confermato quanto già raccontato da Montesano, che avrebbe obiettato il finale con il braccio teso: "Enrico ha scherzato: 'Oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'. Tra l'altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia" . E così è stato.

Quel braccio sollevato ha scatenato l'ennesima polemica intorno all'interprete de "Il conte Tacchia" e "Febbre da cavallo", facendolo finire fuori dallo show e dalla Rai. Alessandra Tripoli ha poi voluto fare una precisazione sulla maglietta indossata da Montesano durante le prove: " Sono nipote di un comunista, mio nonno mi ha raccontato tanto della Resistenza, ma devo ammettere che non avevo mai sentito parlare della Decima Mas su cui in questi giorni, invece, mi sono fatta una cultura. Alle prove sudiamo tanto, ci cambiamo spesso anche per evitare sbalzi di temperatura e malanni. Se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo ". Cosa che è successa a molti, giovani e meno giovani.

