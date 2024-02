"Dopo Sanremo 2020 è stato difficile, ho vacillato". La confessione di Bugo

Dopo quattro anni di silenzio Bugo torna alla musica con un nuovo singolo - "Per fortuna che ci sono io" - e un album di arrivo (fuori il 15 marzo). La sua lunga assenza dalla scena musicale, però, non è coincisa con l'assenza dai gossip e dall'attualità, che lo hanno visto protagonista suo malgrado per i fatti accaduti a Sanremo 2020, quando lui e Morgan vennero squalificati. Della fantomatica lite tra i due cantautori avvenuta sul palco del teatro Ariston se ne parla tuttora (e la vicenda è persino approdata in tribunale) ma oggi, a distanza di tanto tempo, Bugo ha scelto di parlarne apertamente, per voltare pagina e ripartire dalla musica.

Bugo dopo Sanremo 2020

" Quando sono uscito dal palco di Sanremo 2020 c'è stato il vero contraccolpo. Una cosa che tutti hanno preso alla leggera, come se fosse normale che a qualcuno venga stravolto il testo della propria canzone e dopo sia sommerso da articoli e commenti denigratori per anni. Sfido chiunque a non risentirne: per me è stato difficile, e se sono qui a parlarne lo devo solo a mia moglie e ai miei figli" , ha raccontato all'agenzia di stampa AdnKronos Bugo, parlando del 7 febbraio 2020, quando abbandonò il palco dell'Ariston lasciando Morgan da solo a cantare un'altra versione di "Sincero". Da lì tutto è cambiato.

La rinascita grazie alla musica

" L'impatto emotivo è stato fortissimo, sfido chiunque ad essere nella mia posizione", ha raccontato Bugo, al secolo Cristian Bugatti, che ha proseguito: " Da allora si è parlato solo di gossip. Questo è il mio primo disco dopo Sanremo, quindi so che avrò i riflettori addosso e ci sarà chi è pronto a criticarmi, ma è la mia risposta a questi ultimi anni. Scrivendolo mi sono liberato. Anche se ci fosse una sola persona che lo accoglie sono contento" . Alle offese, alle derisioni e alle critiche per quanto accaduto durante e dopo il festival di Sanremo 2020 Bugo ha deciso di rispondere con la musica, scrivendo nuove canzoni e dando vita a un album - "Per fortuna che ci sono io" - che si pone l'obiettivo di essere empatico con onestà e passione.

Le parole su Morgan