"Fa proselitismo della cannabis". Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin

L'ultimo post Instagram di Damiano David ha scatenato il putiferio sul web. Il leader dei Maneskin si è mostrato completamente nudo sui social - coperto solo da un cuoricino nero sulle parti intime - con tanto di spinello in bocca per celebrare la fine del tour mondiale della band romana. La scelta di mostrarsi senza veli intento a fumare marijuana non è apparsa, però, una scelta azzeccata vista l'ondata di critiche scatenatasi sotto al post. Ma si sa, questo e altro per un pugno di like.

La polemica è divampata così rapidamente sul web da attirare l'attenzione di media e personaggi famosi, che hanno bocciato in pieno l'immagine che Damiano ha voluto dare di sé. Tra questi c'è Al Bano Carrisi che, da sempre schietto e diretto, ha criticato la scelta del giovane cantante di promuovere l'uso delle droghe sui social network, luogo prediletto dai giovanissimi. " Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello ", ha commentato il cantante di Cellino San Marco, interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos.

Le parole di Al Bano su Damiano

Al Bano, reduce dai festeggiamenti per i suoi 80 anni, ha sottolineato che, in quanto personaggio pubblico e seguito da milioni di fan in tutto il mondo, Damiano dovrebbe prestare più attenzione ai messaggi che lascia passare sul web: " Ognuno della sua vita può fare quello che vuole, però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis ".