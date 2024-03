"Scaleremo anche questa montagna”. Il messaggio di James Middleton per Kate

“A gennaio ho subìto un importante intervento chirurgico all’addome a Londra e all’epoca si riteneva che l’origine non fosse il cancro. L’intervento è riuscito con successo. Tuttavia i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato la presenza del cancro. I medici mi hanno consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva” . Con queste parole Kate Middleton ha messo fine a mesi di speculazioni e fake news sulla sua salute, chiedendo di nuovo la privacy e la discrezione che in questo periodo le sono state negate. Accanto a lei c’è tutta la famiglia reale e i Middleton. In particolare il fratello James ha voluto farle sentire la sua vicinanza con un toccante post su Instagram.

Il messaggio di James

“Nel corso degli anni abbiamo scalato le montagne insieme. Come famiglia scaleremo anche questa con te” , ha scritto James Middleton, fratello minore di Kate, su Instagram la sera del 22 marzo 2024, poco dopo l’annuncio della principessa. Il messaggio è accompagnato da una foto inedita in cui vediamo Kate e James da bambini, zaino in spalla e sullo sfondo proprio una montagna.

Il post del giovane Middleton è commovente, ma anche molto interessante da un punto di vista comunicativo: le “montagne” a cui James si riferisce in senso metaforico ci riportano al suo dramma personale, ovvero la depressione. Il fratello di Kate ha affrontato più volte l’argomento in pubblico, cosa che sarebbe stata impensabile nella monarchia britannica fino a pochi decenni fa (James non ha un ruolo nella royal family, ma rimane uno dei parenti più stretti della futura Regina).

Nell’agosto 2020 rivelò di aver avuto la diagnosi di depressione: “Ella” , uno dei suoi cani “è venuta con me a tutte le sedute di terapia…Con lei al mio fianco ho capito davvero di avere un disturbo mentale. Potrei dire che devo la vita a Ella anche se lei non lo sa. Non riuscivo a comunicare con nessuno, nemmeno con le persone che amavo di più, la mia famiglia e gli amici intimi”.

James Middleton ha anche raccontato il suo problema nel libro “Meet Ella. The Dog Who Saved My Life”, (il titolo si riferisce proprio al cane Ella, che lo ha aiutato in un momento così difficile) la cui pubblicazione è prevista per il 26 settembre 2024. Inoltre il post su Instagram di James ha un tono assolutamente informale, lontano anni luce dal tipo di comunicazione più impostata del Palazzo. La vicenda di Kate potrebbe davvero fare da spartiacque tra il modo di comunicare usato dalla Corona finora e le nuove strategie che potrebbe adottare da ora in avanti.

Un nuovo equilibrio

Da più parti è stato detto che Kensington Palace avrebbe perso il filo della narrativa sulla salute di Kate. Vero (l’esempio della foto della principessa manipolata è emblematico), ma solo in parte. Kate, infatti, avrebbe voluto mantenere il più assoluto riserbo sulle sue condizioni, fatto per nulla strano né opinabile e forse ci sarebbe riuscita se non avesse subìto la costante pressione dei social media.

Il suo video del 22 marzo 2024 è una conclusione triste, ma in un certo senso non del tutto spontanea, poiché obbligata dalla continua proliferazione di fake news, illazioni varie, discutibile ironia (tutte cose, queste, su cui molti dovrebbero meditare).

Kensington Palace dovrà fare tesoro di quanto accaduto per il futuro, cercando di rimettere a fuoco la narrazione sulla, riequilibrando il confine tra pubblico e privato in modo da offrire una barriera un po’ più solida contro il complottismo.