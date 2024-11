Lo “sciamano” marito di Martha Louise di Norvegia accusato di violenza sessuale

Ascolta ora 00:00 00:00

La famiglia reale norvegese non sta attraversando un periodo semplice: lo scorso agosto il figlio della principessa della Corona Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è stato accusato di aver aggredito “fisicamente e psicologicamente” una ragazza di vent’anni. Dopo alcune feste date dal giovane nella tenuta reale di Skaugum sarebbero spariti degli oggetti di valore. A causa di questi episodi incresciosi Marius sarebbe stato allontanato dalla residenza. In ottobre Mette-Marit ha annunciato di aver ripreso le cure contro la fibrosi polmonare che le è stata diagnosticata nel 2018. Re Harald V soffre di problemi cardiaci e respiratori che, secondo i tabloid, renderebbero l’opzione dell’abdicazione una possibilità concreta. A questi guai, ora, si sono aggiunte le accuse di violenza sessuale mosse contro Durek Verrett, lo “sciamano” e “guaritore” che ha sposato la principessa Martha Louise di Norvegia lo scorso 31 agosto.

“In modo inappropriato”

Durek Verrett, che si definisce “sciamano” e “guaritore” , è finito diverse volte sotto i riflettori per le sue teorie alquanto bislacche, per usare un eufemismo. Impossibile dimenticare, per esempio, che nel suo controverso libro “Spirit Hacking. Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself and Light Up The World” (2019) l’uomo ha definito il cancro “una scelta” e riterrebbe le relative cure solo un modo escogitato dai medici per fare soldi.

Verrett, hanno ricordato Gb News e Royal Central, ha più volte diffuso teorie cospirazioniste, come quelle relative al 5G e ai rettiliani. Durante la pandemia da Covid-19, poi, ha messo in vendita, a 222 dollari ciascuno, gli “Spirit Optimizer”, amuleti che, a suo dire, avrebbero protetto dal contagio chiunque li avesse indossati. Tutte queste ipotesi complottiste hanno portato molti a considerare Verrett nulla più di un “truffatore” e “ciarlatano”. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Se og Hør, citato dal Daily Mail, l’uomo sarebbe addirittura accusato di violenza sessuale. Il 49enne Joakim Boström sostiene, infatti, che Verrett avrebbe “provato a fare sesso con lui”.

I due si sarebbero conosciuti a New York nel 2015. Boström, forse affascinato dal carisma di Verrett, che ha descritto come “spiritualmente curioso” , avrebbe prenotato delle sedute con lui: “Non ha superato il limite solo durante la sessione. Ripensandoci, ha sempre avuto un comportamento sessualizzato e voleva sempre toccarmi. Era estenuante” , ha rivelato Joakim, che ha anche aggiunto: “Il fatto che faccia parte della Casa Reale norvegese è davvero nauseante. Secondo me Durek sta cercando il potere e la posizione. Il fatto che così pochi lo vedano è assolutamente incredibile”.

Secondo Joakim Boström lo “sciamano” avrebbe “flirtato” con lui, atteggiamento che sarebbe diventato, man mano, “sempre più intenso” . Verrett avrebbe “toccato in modo inappropriato” le parti intime dell’uomo, il quale gli avrebbe chiesto di “fermarsi, ma lui non desisteva. Sembrava determinato a persuadermi ad avere un rapporto sessuale”.

Un passato scabroso

Durek Verrett, attraverso la sua rappresentante Jenni Weinman, ha fatto sapere a Se og Hør che “i metodi di guarigione” da lui usati prevedrebbero il contatto diretto con la persona che vi si sottopone, poiché solo così potrebbe " rimuovere l’energia”. Il “guaritore” ha dichiarato anche di possedere dei “documenti legali” che lo proteggerebbero dalle persone con “cattive intenzioni”. Verosimilmente potrebbe trattarsi di una sorta di contratto, di consenso informato, diciamo così, che darebbe a Verrett un ampio raggio d’azione durante le sue sedute.

Comunque non sarebbe neppure la prima volta che l’uomo si trova fronteggiare accuse simili: sempre nel 2015 il suo ex fidanzato, Hank Greenberg, lo avrebbe fatto arrestare per violenza domestica.

“sciamano”

"violento e manipolatore”

A Se og Hør, citato stavolta dal magazine Oggi, l'uomo ha etichettato locome Martha Louise e Verrett, inoltre, avrebbero chiesto a Greenberg di firmare un accordo per impedirgli di parlare con i giornalisti.