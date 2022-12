"Britney Spears è morta". Cosa sta succedendo su Tik Tok

Elvis Presley, Amy Winehouse, Michael Jackson: di finte morti e presunti complotti se ne sente parlare da anni. Il fenomeno sembra essere l'ultimo disperato tentativo dei fan di rimanere attaccati, in qualche modo, ai propri idoli. Ma quando questo coinvolge personalità ancora in vita, la cosa diventa inquietante. È quello che sta accadendo su TitTok, dove da ore circolano video preoccupanti sulla presunta morte di Britney Spears. Non si tratta di fake news create ad arte per diffondere la falsa notizia del decesso della popstar, ma vere e proprie teorie complottiste secondo le quali Britney - che oggi vediamo sui social al fianco del marito e libera dalla tutela del padre - non sarebbe lei ma una sosia.

L'idea si è diffusa dopo la scomparsa della Spears dai social network. Da tempo la cantante americana non si mostra sul web come era solita fare dopo la vittoria in tribunale contro il padre. E i pochi contenuti che arrivano da Instagram non sembrerebbero autentici. Secondo molti utenti di TikTok, che hanno messo a confronto vecchi e nuovi video pubblicati su Instagram dalla cantante americana, la Britney Spears che vediamo in video oggi sarebbe un clone, creato durante gli anni della dura battaglia legale tra Britney e il padre sulla sua tutela legale e amministrativa. Mentre quella vera sarebbe morta nel 2009.

Le prove diffuse sui social

Le ultime teorie complottiste, che si sono diffuse su TikTok, si basano su prove e dettagli precisi che riguarderebbero le incongruenze nei tatuaggi della Spears e in alcuni particolari del suo corpo differenti da video a video. Ma non solo. Qualcuno ha addirittura affermato che ci sarebbero documenti ufficiali del tribunale risalenti al 2009 contenenti il certificato di morte di Britney Spears. E a ben guardare la teoria era già ampiamente diffusa nel 2018, quando alcuni siti americani hanno parlato della presunta "sostituzione" di Britney con il suo clone, durante l'ultimo ricovero psichiatrico a cui la popstar fu soggetta nel 2008. Stando alle surreali teorie diffuse su TikTok la sosia di Britney sarebbe costretta a realizzare dei video per i fan da condividere sui social, che in realtà sarebbero creati a tavolino con tanto di sfondi, greenscreen e ritocchi digitali.

Cosa sta succedendo a Britney Spears