La scoperta del tumore, il compleanno di Nathan, l'intervento: le ultime due settimane di Flavio Briatore

Le ultime due settimane di Flavio Briatore sono state molto dure. Agli occhi di tutti l'imprenditore era impegnato nei suoi progetti, ma tra le mura di casa - lontano da occhi indiscreti - tutti sapevano della sua malattia e di ciò che lo aspettava, cioè un delicato intervento al cuore per rimuovere un tumore cardiaco benigno. Eppure, Briatore ha mantenuto il massimo riserbo sulla notizia e si è mostrato sui social prima il 16 marzo nella sfida a base di pizza contro Gino Sorbillo (per lanciare il suo nuovo locale Crazy Pizza a Napoli) poi il 18 marzo a Monaco al compleanno del figlio Nathan, che ha compiuto quattordici anni.

La diagnosi e i giorni prima del ricovero

Flavio Briatore già sapeva del tumore, scoperto durante un controllo di routine una settimana prima, ma ha comunque voluto portare a termine l'impegno professionale preso e trascorrere ancora una giornata di serenità insieme alla sua famiglia, l'ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan. Un modo per immagazzinare energie positive per poi affrontare con forza e determinazione l'intervento. Il 18 marzo scorso, dopo la festa di compleanno del figlio, l'imprenditore è rientrato a Milano da Monaco e il giorno seguente, il 19 marzo, in occasione della Festa del Papà è arrivato in ospedale al San Raffaele, dove è rimasto ricoverato per una settimana, fino a mercoledì 27 marzo.

Chi ha operato Flavio Briatore

Briatore si è affidato alle cure del professor Francesco Maisano e della sua equipe, che lo hanno operato nel pomeriggio del 19 marzo, poi è rimasto ricoverato per ventiquattrore in terapia intensiva cardiochirurgica, guidata dal professor Alberto Zangrillo. Dal primo piano del padiglione Q, lo stesso dove ha trascorso gli ultimi giorni Silvio Berlusconi, non c'è stata alcuna fuga di notizie e delle sue condizioni di salute si è saputo solo dopo le dimissioni, quando l'imprenditore ha scelto di rendere pubblica la cosa attraverso un video condiviso su Instagram. Al suo capezzale è rimasta saldamente Elisabetta Gregoraci, che lo ha sostenuto in queste due difficili settimane.

Il precedente al rene nel 2006

La scoperta del tumore cardiaco benigno arriva diciotto anni dopo un altro difficile momento vissuto da Flavio Briatore. Nel 2006 l'imprenditore scoprì un tumore maligno al rene. Anche in quell'occasione la scoperta fu fatta grazie a un check-up programmato. Dopo la rimozione del tumore, in un'intervista Briatore dichiarò: "Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina solo perché ci facciamo la barba".

Anche questa volta ha ringraziato i medici e la buona sorte, ma soprattutto ha ricordato quanto è importante la prevenzione.