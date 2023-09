"Sei sicuro?". Ilary Blasi, il tapiro d'Oro e quella stoccata a Francesco Totti

Striscia la Notizia e Valerio Staffelli colpiscono ancora. L'inviato del tg satirico ha intercettato Ilary Blasi per le strade di Roma e le ha consegnato un nuovo Tapiro d'Oro, l'ennesimo della collezione della conduttrice. I motivi della consegna speciale non sono stati rivelati, ma a giudicare dalle ultime storie Instagram fatte dalla Blasi sembra che il premio le sia stato consegnato per l'ormai nota vicenda delle Tre Fontane.

Negli scorsi giorni le telecamere di SportItalia hanno immortalato Francesco Totti e Noemi Bocchi intenti a sbirciare il profilo Instagram della conduttrice. Ilary e la coppia erano presenti allo stadio Tre Fontane per assistere a una partita di calcio del Frosinone, squadra dove milita il figlio Cristian e le immagini di quanto fatto dal Pupone e dalla fidanzata hanno fatto il giro del web, scatenando l'ilarità del popolo dei social. Sulla vicenda Ilary Blasi ha ironizzato durante una visita oculistica ma alla fine Striscia la Notizia ha voluto premiare lei per la vicenda.

Tapiro d'Oro a Ilary Blasi

Come è andata la consegna del Tapiro lo scopriremo questa sera nel corso della nuova puntata del tg di Antonio Ricci, ma intanto sui social network Ilary Blasi ha voluto anticipare la notizia con una Stories. " Sono in compagnia di un amico speciale, eccolo qui", ha detto la romana indicando il tapiro d'Oro seduto sul sedile dell'auto accanto a lei, proseguendo: " Portato fresco fresco da Valerio Staffelli" . Commentando la sorpresa fattale da Staffelli la Blasi non ha perso, però, l'occasione di lanciare una nuova frecciata all'indirizzo dell'ex marito. " Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l'ho" , ha ironizzato la conduttrice sottolineando il fatto che a spiarla e a essere colti sul fatto sono stati Totti e Noemi, quindi gli "attapirati" avrebbero dovuto essere loro due.

I commenti del popolo dei social