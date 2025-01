Le "foglie del destino", il sensitivo indiano, Iovino. Le "confessioni" di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Fedez nel suo podcast stanno attirando molta attenzione. L'ultima puntata di "Pulp Podcast" è stata dedicata al misticismo e alla lettura delle "foglie del destino", un rituale antico indiano al quale il rapper si è sottoposto e che ha svelato episodi inquietanti sulla vita privata dell'ex marito di Chiara Ferragni.

I numeri simbolici

Fedez si è sottoposto alla lettura delle foglie antiche via Skype con la collaborazione di un sensitivo indiano, Vinod. Durante la puntata ha spiegato che su ciascuna foglia, secondo le credenze indiane, " ci sarebbe scritta la vita passata, presente e futura fino al giorno della morte degli individui" . Nel corso della lettura il sensitivo ha comunicato quattro numeri significativi per il cantante di Rozzano - 9, 18, 27 e 36 - ai quali Fedez ha dato un'interpretazione chiara e dolorosa: " A 9 anni sono stato molestato, a 18 ho tentato per la prima volta il suicidio tagliandomi le vene, a 27 ho conosciuto la donna più importante della mia vita e a 36 ho conosco una ragazza che mi porta dietro certe dinamiche, e il suo cognome è molto simile al nome del demone ".

La morte per il tumore

Durante la lettura il sensitivo ha svelato che, secondo le foglie, Fedez sarebbe già dovuto morire a causa della malattia scoperta nel marzo 2022. " Nella mia foglia io sarei già dovuto morire con il cancro che ho avuto. Per qualche ragione io ho superato o violato", ha detto il rapper, spiegando: "Le cose possono essere due: o ho accumulato tantissimi punti dharma, per il bene che ho fatto in questa o nelle precedenti vite, o cosa che mi gasa ancora di più, sono tipo un Neo di Matrix".

Il pestaggio di Iovino

Durante la puntata Fedez e Mr Marra hanno affrontato anche il tema del karma con il sensitivo e l'indiano ha fatto rivelazioni importanti: " Vinod mi disse di stare attento: "Il karma si attiverà e tu hai un problema di impulsività, il karma la andrà a colpire". Giorni dopo sono in volo per Miami con i miei figli. Mia figlia piange per pochi secondi, aveva la febbre, e un signore viene verso di me e mi dice: "Dovresti prenderla a schiaffi". Questo innesca qualcosa e penso: "Ti vorrei uccidere". Non riuscivo a comprendere l'evento ma un sacco di eventi di questo tipo mi istigavano".

Il caso Iovino succede in quel momento lì e, prima che esplodesse il caso mediatico, io lo racconto a Vinod e lui mi dice: "Non va bene questa cosa" e non mi ha letto più la foglia

Così Fedez ha parlato apertamente di, riferendosi al pestaggio oggetto di indagine da parte della Procura: "".