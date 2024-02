La separazione in casa, Travaglio e il divorzista: così la crisi dei Ferragnez è precipitata

Prosegue il silenzio a City Life sulla presunta separazione dei Ferragnez. Non sono pochi quelli convinti che si tratti dell'estremo tentativo di salvare la "baracca" dopo l'indagine sui pandori Balocco, che vede Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata da minorata difesa e con una reputazione in caduta libera. E già il fatto che gli utenti pongano dei dubbi sulla veridicità della separazione, è un indicatore importante di come la fiducia nell'influencer, ossia l'elemento sul quale ha fondato l'intero rapporto con gli utenti social e, quindi l'impero economico, sia crollata. Ma queste sono solo elucubrazioni, i fatti dicono che i due si sarebbero effettivamente allontanati.

La lite di Sanremo

Il Corriere della sera ha confermato che tra i due tira aria di crisi profonda ormai da un anno, di quelle che segnano un punto di non ritorno se non superate. La pietra tombale sul matrimonio dei Ferragnez sarebbe stata piantata un anno fa sul palco del teatro Ariston a Sanremo, dove Fedez, come si suol dire, ne combinò una davvero grossa. Quello che sarebbe dovuto essere il festival di Sanremo di Chiara Ferragni si trasformò nel festival delle polemiche legate a Fedez. Lo strappo della foto di un sottosegretario del governo durante l'esibizione sulla nave da crociera in diretta su Rai 1, poi l'inno alla legalizzazione con gli Articolo 31 e, ciliegina sulla torta, la simulazione di un atto sessuale e il bacio con Rosa Chemical nell'ultima serata, quella che vedeva Ferragni co-conduttrice, causarono un danno forse irreparabile tra i due coniugi.

Un anno di crisi

Con un ego così grande, nel momento in cui uno va a oscurare la zona di luce dell'altro nel suo momento di picco lo scontro è inevitabile. Al rientro da Sanremo secondo il quotidiano di via Solferino a Fedez era stato precluso il talamo matrimoniale e le sue notti le trascorreva in un'altra stanza. Certo, lo spazio non manca ai Ferragnez, sia nella casa vecchia che, tanto più, in quella nuova da quasi 800 metri quadrati che, per inciso, è intestata a società riconducibili a Ferragni. La rottura, quindi, sarebbe maturata un anno fa ma l'influencer avrebbe deciso di rimandare il tutto per stare vicina al marito quando lui ha avuto l'ennesimo grave problema di salute. I maligni dicono che la ragione, più che per il buon cuore, sarebbe stata per la buona reputazione: che figura avrebbe fatto se la separazione fosse arrivata mentre Fedez rischiava la vita in ospedale? Ma tant'è, i due avrebbero continuato a tenere uniti i cocci del loro matrimonio con lo scotch finché poi non è esploso il caso Balocco, e a quel punto la distanza è emersa sotto gli occhi di tutti. Un altro passaggio chiave potrebbe essere l'avvistamento, a gennaio, di Ferragni nel palazzo di Milano in cui ha sede un noto avvocato divorzista.

Travaglio a Muschio selvaggio

L'ultima "goccia", quella che avrebbe portato all'uscita definitiva di Fedez dall'attico di City Life, è stata durante l'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, quando Fedez ha ospitato Marco Travaglio. Fin dall'inizio era chiaro il suo intento di discutere con il giornalista di un tema ben preciso: Selvaggia Lucarelli. Tra i due le acredini sono forti e il caso Balocco, che ha portato al tracollo mediatico di sua moglie, non sembrava interessare più di tanto Fedez. Nel momento in cui il direttore de Il Fatto Quotidiano ha paragonato Ferragni a Wanna Marchi, da parte di Fedez non c'è stato alcun moto di solidarietà verso la moglie. Nessun tentativo di difesa. E quel pezzo ndella chiacchierata non è stato tagliato ma è andato in onda come se nulla fosse. Il vaso a quel punto era colmo. Secondo alcuni la Ferragni in quel preciso momento avrebbe deciso di chiudere definitivamente la porta di casa a Fedez con tutti i chiavistelli. Storia finita.