Lo sfogo di Sonia Bruganelli, la gelosia di Caterina Balivo, il nuovo amore di Anna Tatangelo

L’autunno regala gossip pungenti con protagonisti i volti più noti della tv e della musica italiana. C’è chi si sfoga sui social network (Sonia Bruganelli e Dalila Gelsomino, ex di Eros Ramazzotti), chi ha ritrovato l’amore (Anna Tatangelo) e chi confessa cosa fa per gelosia (Caterina Balivo).

Sonia Bruganelli in lacrime sui social: "Mi accusano di essere diretta e aggressiva. Tutto vero"

L'avventura di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle si sta trasformando in un'esperienza catartica. L'ex moglie di Paolo Bonolis è stata giudicata più per la sua personalità che per il ballo e alla fine è sbottata. Non in puntata a Ballando ma su Instagram dove ha registrato una diretta, nella quale ha spiegato perché ha accettato di partecipare al programma di Milly Carlucci. " Settimana difficile. A Ballando sto scoprendo cose nuove di me Mi chiedono di lasciarmi andare pur rimanendo me stessa. Mi accusano di essere stata una persona molto diretta, aggressiva. Tutto vero ", ha detto Sonia Bruganelli spiegando di aver accettato di partecipare allo show per " smuovere qualcosa nella mia vita emotiva ". Certo il passato non gioca a suo favore e lei stessa lo ha ammesso, scoppiando in lacrime davanti ai suoi follower: " Sono stata un'opinionista tosta, volutamente fuori dalle righe. Lo rifarei 100mila volte. A questo giro ci sto provando, perché mi sto rendendo conto che tante cose che pensavo fossero scelte, volute, in realtà si erano consolidate in me" . Insomma, l'ex moglie di Bonolis ha ammesso di essersi costruita un personaggio un po' troppo sopra le righe.

Dalila Gelsomino sull'addio a Eros: "Non eravamo più felici. Ma la mia dignità non è stata protetta"

Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti erano riusciti a mantenere la loro relazione privata e lontana dai riflettori, ma sull'addio non sono riusciti a fare altrettanto. A poche settimane dalla notizia della fine della relazione, Gelsomino ha affidato ai social un lungo messaggio di sfogo parlando della rottura con Eros e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. " Io ed Eros non eravamo più felici insieme ", ha confessato l'immobiliarista, proseguendo: " Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare". Poi ha parlato del difficile vissuto nell'ultimo periodo, quando i gossip sull'addio sono iniziati a circolare in rete: "Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo" . Poi ha concluso con fermezza: " Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro ed autentico verso l'uomo dietro al personaggio ".

Anna Tatangelo ha voltato pagina. Chi è il nuovo amore con cui è stata paparazzata

Sembra proprio che Anna Tatangelo abbia trovato un nuovo amore. La rivista Diva e Donna ha sorpreso la cantante di Sora in compagnia di un aitante uomo che fa parte dell'ambiente calcistico romano. Lui è Giacomo Buttaroni, ex difensore che ha militato nelle serie calcistiche minori, oggi allenatore degli Juniores Nazionale della Roma City FC. Classe 1994, Buttaroni è stato paparazzato insieme a Anna Tatangelo fuori casa della cantante mentre la aiuta con i bagagli e sale nell'appartamento di lei. Se sarà amore è ancora presto per dirlo, ma intanto Anna ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Mattia Narducci.

Caterina Balivo e la gelosia: "Sbircio ancora il telefono di mio marito"

Dopo dieci anni di matrimonio (festeggiato lo scorso 30 agosto) Caterina Balivo è sempre più innamorata del marito Guido Maria Brera. Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere la conduttrice de "La volta buona" ha confessato di essere molto attenta a mantenere viva la relazione con Brera e di essere anche decisamente gelosa tanto da controllarlo.

Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati"

L'amore è più forte di tutto ma deve essere pratico"

, ha detto Balivo parlando deldel compagno: ". E anche praticare la gelosia (quella sana) sembra essere un buon metodo per fare durare a lungo un matrimonio, almeno per Caterina Balivo.