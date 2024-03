"Siamo in lento allontanamento". Stefano De Martino sull'addio a Belen

L'ultima volta cheStefano De Martino aveva parlato dell'ex moglie, Belen Rodriguez, era il 9 gennaio scorso, giorno in cui l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli gli consegnò il tapiro d'Oro per i presunti tradimenti consumati durante il matrimonio con la showgirl. Due mesi e pochi giorni dopo quella data, il conduttore napoletano è tornato a parlare dell'argentina, svelando quali sono oggi il loro rapporti.

Stefano De Martino ne ha parlato apertamente durante l'ultima intervista rilascia a Il Messaggero, nella quale ha fatto un bilancio del suo recente tour teatrale e ha annunciato il suo imminente ritorno in televisione con il programma "Stasera Tutto è possibile". Nella lunga chiacchierata, l'ex ballerino di Amici ha parlato del suo presente ma anche del suo futuro lavorativo tra teatro e, perché no, Sanremo. "Ma non ora. Sono ancora troppo giovane e ho troppo poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco", ha dichiarato De Martino.

Le parole di De Martino su Belen

Il conduttore partenopeo non si è sottratto neppure alle domande più insidiose sull'ex moglie Belen e sulle battute di Fiorello sui suoi presunti tradimenti: "Fa parte del gioco, quando tocca a te devi stare sotto e incassare". Più di attualità la risposta sugli attuali rapporti con la Rodriguez, che ormai non si vede più al suo fianco da quasi un anno. "Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi in questo mondo ce ne sono altri", ha detto nell'intervista Stefano De Martino.

Belen e Stefano, i rapporti attuali

Dunque, i rapporti tra i due ex coniugi sono limitati al figlio Santiago, che trascorre alcuni weekend con il padre secondo le disposizioni del tribunale. Per il resto tra Stefano e Belen è sceso il gelo. Del resto, la fine della relazione è stata tanto discussa quanto traumatica. Le rivelazioni fatte dall'argentina nella prima intervista rilasciata dopo la fine del loro matrimonio - a Mara Venier a Domenica In - non lasciavano spazio né a riconciliazioni né a rapporti sereni. Le accuse di tradimento, che Belen aveva rivolto all'ex marito, chiudevano di fatto le porte a ogni possibile ritorno di fiamma, come invece era accaduto in passato in due occasioni. Oggi lui è concentrato sul lavoro e Belen anche, viste le recenti indiscrezioni secondo le quali sarebbe in trattative con la Rai per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di RaiUno.