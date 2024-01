"Le persone vogliono vedere il sangue ma...". La rivelazione di Stefano De Martino

Dopo giorni di attesa Valerio Staffelli ha messo a segno l'ennesimo colpaccio, consegnando il tapiro d'Oro a Stefano De Martino. L'inviato di Striscia la notizia è riuscito a intercettare l'ex ballerino di Amici a Milano e, nel consegnargli l'ambito premio, ha provato a ottenere risposte in merito ai presunti tradimenti raccontati da Belen Rodriguez.

Dallo studio di Domenica In l'argentina ha fatto rivelazioni clamorose sui motivi della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. "Dodici signorine...", aveva quantificato la showgirl lo scorso dicembre, parlando dei flirt che il conduttore di Rai2 avrebbe avuto con altre donne durante il loro matrimonio. Ma De Martino, dallo studio di Che tempo che fa, si era trincerato dietro a un laconico: "Esistono sempre due verità". Terreno fertile per Striscia la notizia che ha voluto premiare l'ex talento di Amici con un tapiro d'Oro.

La consegna del tapiro d'Oro

Valerio Staffelli ha sorpreso Stefano De Martino in strada mentre rientrava a casa dopo alcuni impegni di lavoro e lo ha messo subito alle strette. "Lei è un traditore seriale?", ha chiesto senza girarci attorno l'inviato di Striscia, ottenendo dal conduttore un sorriso a trentadue denti e poche parole: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l'ho già detta". A quel punto il tapiroforo ha provato a indagare, incalzando il destinatario del tapiro: "Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?". Ma Stefano De Martino non ha ceduto e, anzi, si è tolto un piccolo sassolino dalla scarpa visti i numerosi gossip circolati su di lui nelle ultime settimane: "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio".

Il figlio Santiago e la battuta

Prima di congedare Striscia, Stefano ha provato a rimanere alla larga da dichiarazioni rischiose, cercando di chiudere in breve tempo la consegna: "L'unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social". Ma Staffelli difficilmente molla la presa e così ha tentato un ultimo affondo, chiedendo a De Martino con quante donne abbia realmente tradito Belén. "La matematica non è mai stata il mio forte…", è stata la risposta del conduttore di Bar Stella, che ha ricevuto il suo terzo tapiro personale. Il servizio completo della consegna del tapiro a Stefano De Martino andrà in onda giovedì sera a Striscia la notizia su Canale 5.