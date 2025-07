Simone Ventura, la storia con Bettarini, l'aggressione al figlio e il matrimonio con Giovanni Terzi: 5 curiosità

Tre anni dopo la sua ultima esperienza su Canale 5 alla guida del format "Ultima Fermata" Simona Ventura torna in Mediaset da conduttrice. Sarà lei a guidare la versione "nip" - con concorrenti sconosciuti e non famosi - della prossima edizione del Grande Fratello al via a gennaio 2026. Lo ha confermato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva.

Le premesse per un ritorno in grande stile di Simona Ventura sulle reti del Biscione c'erano tutte. Dopo gli ultimi anni trascorsi in Rai, Mediaset l'ha fortemente voluta al fianco di Veronica Gentili come opinionista unica e la sua presenza ha tenuto alto lo share. Il taglio del suo "Citofonare Rai2" sulla seconda rete ammiraglia aveva fatto presagire un passaggio di rete, che è arrivato con un'offerta - quella della conduzione del reality più longevo della tv - che Super Simo non poteva rifiutare. La ciliegina sulla torta di un periodo fortunato per la conduttrice, che nel corso della sua carriera ha vissuto alti e bassi.

Il matrimonio fallito con Bettarini

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati una delle coppie più chiacchierate del panorama televisivo italiano degli anni 2000. I due si conobbero nel momento di maggior successo della conduttrice - gli anni di Mai dire gol, Scherzi a parte e Festivalbar - e si sposarono nel 1998. Dalla loro storia d'amore sono nati due figli, Niccolò e Giacomo, ma la loro unione è stata segnata da tradimenti e tensioni culminate nell'addio avvenuto nel 2004 e nel divorzio datato 2008. La loro storia è tornata spesso al centro dell'attenzione mediatica: Bettarini accusò Simona di averlo tradito, scoprendola grazie a un investigatore privato, ma durante la partecipazione al Grande Fratello nel 2016 ammise a sua volta di avere ripetutamente tradito la conduttrice. Nonostante tutto oggi la coppia vive un momento di equilibrio.

Il festival di Sanremo nel 2004

Nel curriculum di Simona Ventura c'è anche la conduzione del festival di Sanremo. Nel 2004, reduce dal successo della prima edizione de L'Isola dei Famosi, l'allora direttore artistico di Sanremo, Tony Renis, la chiamò a condurre il Festival al fianco di tre comici ovvero Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi. Ventura è stata la quarta conduttrice donna nella storia di Sanremo dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi-

L'aggressione al figlio Niccolò

L'accoltellamento del figlio Niccolò, avvenuto nel luglio 2018 fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, rappresenta uno dei momenti più brutti e dolorosi della vita privata di Simona Ventura. Nel tentativo di difendere un amico il figlio di Bettarini venne brutalmente aggredito, colpito con calci, pugni e accoltellato dieci volte all'addome. Il figlio di Simona Ventura fu operato d'urgenza all'ospedale Niguarda per ricostruire un nervo lesionato e, fortunatamente, si riprese mentre gli aggressori vennero identificati e successivamente condannati con pene fino a nove anni di carcere. Per Simona, la ferocia dell'accaduto, ha rappresentato un punto di svolta: in più occasioni, infatti, la conduttrice ha raccontato dello choc avuto per l'episodio e come questo abbia trasformato il suo modo di vivere, portandola a dare priorità alla famiglia.

L'adozione di Caterina

Il dramma del figlio è stato superato anche grazie all'arrivo di Caterina nella vita di Simona. Nel 2006 la conduttrice ha preso in affido la bambina, che all'epoca aveva solo pochi mesi di vita, che era stata affidata ai servizi sociali. I genitori biologici erano suoi parenti e Simona ha scelto la via dell'adozione (avvenuta ufficialmente nel 2014) per garantire un futuro stabile a Caterina. " Il suo arrivo in famiglia è stato un grande e inaspettato regalo della vita che ha messo a posto tantissime cose ". Caterina Ventura oggi è maggiorenne e si è da poco diplomata e sui social, con orgoglio, Simona ha festeggiato il traguardo della figlia.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

L'equilibrio a lungo ricercato da Simona Ventura è arrivato grazie all'incontro con il giornalista Giovanni Terzi, avvenuto nel 2018. A farli innamorare è stato un libro scritto dal giornalista e regalato a Simona dopo una cena tra amici.

Nonostante i problemi di salute di Terzi, affetto da di dermatomiosite amiopatica, sei anni dopo la coppia è convolata a. Terzi e Simona Ventura si sono sposati il 6 luglio 2024 al Grand Hotel di Rimini con una cerimonia privata, festeggiando invece con un ricevimento con oltre mille invitati poche settimane dopo il sì.