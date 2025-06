Stop a Ventura e Perego. Ecco i grandi esclusi Rai

Barbara d'Urso, almeno per il prossimo autunno, non rientra nel mondo televisivo. Mentre altre signore eccellenti della tv, come Simona Ventura e Paola Perego, vengono escluse. E altri reucci storici, come Gigi Marzullo, vengono ridimensionati. Ecco i piccoli, grandi drammi dei palinsesti Rai che vedremo in onda da settembre a dicembre. Il piano è stato illustrato ieri in Cda e sarà presentato agli inserzionisti pubblicitari la settimana prossima a Napoli.

Partiamo dal capitolo d'Urso: da anni si dice che approderà in Rai e anche stavolta il tam-tam è cominciato da settimane, con tanto di polemica sul fatto che a volerla rivedere sugli schermi sarebbe Matteo Salvini in persona. E che, al contrario, a osteggiarla sarebbero gli esponenti forzisti e di Fratelli d'Italia (in rispetto di Mediaset, da cui la d'Urso è uscita due anni fa). Risultato: allo stato attuale la conduttrice non appare nelle griglie dei palinsesti. Poi, col nuovo anno, magari la situazione potrebbe cambiare: per lei la casa di produzione Fremantle avrebbe in preparazione un nuovo show, una specie di Carramba al venerdì sera in otto puntate.

Per il resto, i tre canali principali in autunno riproporranno la stragrande maggioranza delle trasmissioni a cui siamo abituati. Con alcune variazioni che riguardano i programmi che ottengono bassissime performance di ascolti, sotto il tre per cento. L'obiettivo è risparmiare e centrare il taglio di 25 milioni di euro chiesto dal Governo alla Tv di Stato. Per cui la scure, in pratica, è caduta su tutti gli appuntamenti della tarda serata. Cancellati, in primo luogo, gli storici e mitici programmi notturni di Marzullo, che però mantiene degli spazi, sempre per i nottambuli, il sabato e la domenica e sceglierà lui se collocarvi Sottovoce, Cinematografo o Applausi. Chiusi anche Linea di confine di Antonino Monteleone e Tango di Luisella Costamagna in onda sul due. Quest'ultimo taglio, insieme a quello di Rebus di Giorgio Zanchini (alla domenica su Raitre) e ad Agorà Weekend hanno fatto gridare alla censura essendo collocati in quota opposizioni. Volano le polemiche, come ogni anno, anche per Report perché pare ci sia un taglio di quattro puntate rispetto lo scorso anno. E pure, nel campo opposto, per un nuovo programma affidato a Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo (con il refrain di tele-Meloni) al sabato all'ora di cena sempre su Raitre. Mentre sarebbe proprio cancellato Citofonare Raidue, lo show della domenica mattina di Ventura e Perego, ma mai dire "mai più" quando dietro c'è il manager Lucio Presta. Intanto Simona sta tornando in auge a Mediaset.

Insomma, passeremo le serate autunnali sul primo canale con i soliti Conti, Clerici, Carlucci (Tale e quale, The Voice, Ballando) con l'aggiunta di Stefano De Martino

impegnato in alcune puntate con Gianni Morandi. Alla domenica pomeriggio resta fedele Mara Venier con la sua Domenica In (si dice affiancata da Gabriele Corsi), cui seguirà come sempre Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.