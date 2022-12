"Sintomatologia importante". Paura per Mara Venier contagiata dal Covid

La notizia della malattia di Mara Venier, contagiata dal Covid a poche ore dalla registrazione della puntata natalizia di Domenica In, è arrivata per bocca di Fiorello. E' stato lo showman siciliano a annunciare il contagio, leggendo il messaggio che la conduttrice gli ha inviato in mattinata durante la diretta di Viva Rai2. " Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so' beccata il Covid ", recitava l'sms ricevuto da Fiorello e la notizia ha fatto il giro del web in brevissimo tempo.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Mara Venier. " Ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche ", riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, sottolineando che la presentatrice veneziana è seguita dallo stesso medico che, fino a pochi giorni fa, monitorava il decorso del contagio da Covid nel compagno della Venier, Nicola Carraro. Il produttore cinematografico ha contratto il virus a Santo Domingo e, dopo dieci giorni di positività, è guarito e oggi è rientrato a Roma. Ma il ritorno a casa e il ricongiungimento con la moglie dovrà essere posticipato a causa del contagio della Venier.

Salta Domenica In edizione Natale?