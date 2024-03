Kate torna, Re Carlo forse: cosa sappiamo dei prossimi impegni per la Corona

Per la prima volta dopo più di due mesi, lo scorso 4 marzo, Kate Middleton è stata fotografata in auto con sua madre, Carole, nei dintorni di Windsor. Non si tratta di un’uscita ufficiale, ma è comunque una buona notizia per i fan della principessa. Impossibile dire se questi scatti siano stati un modo elegante per mettere a tacere le fake news sulle condizioni di salute di Kate. Comunque sia il ritorno ai doveri pubblici non è proprio imminente: se tutto andrà come previsto, dovremmo rivedere la futura Regina solo il prossimo 8 giugno.

Kate sta per tornare

Nella nota ufficiale con cui ha annunciato l’operazione all’addome di Kate, lo scorso 17 gennaio, Kensington Palace ha anche sottolineato che la principessa del Galles, “su consiglio medico” , riprenderà ufficialmente i suoi impegni pubblici “dopo Pasqua” . Dettaglio ribadito dal portavoce del Palazzo incaricato di spegnere la fiamma del gossip sulla salute della moglie di William, alimentata da teorie assurde: “Kensington Palace ha chiarito fin dall’inizio i tempi di ripresa della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Queste linee guida restano valide”.

Il ritorno di Kate, però, non avverrà esattamente subito dopo Pasqua, bensì più di due mesi dopo. Finalmente c’è una data precisa. Il Ministero della Difesa britannico, come rivelato dal Daily Mail, ha dichiarato che Kate parteciperà al Trooping The Colour dell’8 giugno 2024. È la prima royal la cui presenza alla cerimonia viene assicurata dal Ministero. La principessa sarà presente alla parata che inizierà alle 10:30 (ora di Londra) alla Horse Guards Parade di Westminster.

Questo sarà il primo appuntamento ufficiale di Kate dopo l’operazione all’addome e la sua prima uscita pubblica dallo scorso 25 dicembre. Tuttavia Kensington Palace non ha ancora confermato la presenza della principessa. Secondo una fonte sarebbe proprio compito del Palazzo dare questo tipo di annunci, ma pare che il Ministero della Difesa non lo abbia “consultato” in merito.

Carlo sarà al Trooping The Colour?

Neppure Buckingham Palace ha confermato la partecipazione di Re Carlo III al Trooping The Colour. Sua Maestà sta seguendo le terapie per il cancro e quasi sicuramente dovremo attendere le prossime settimane per saperne di più. In ogni caso, stando al Daily Mail, lo staff dei reali avrebbe l’ordine di organizzare i prossimi impegni in agenda della royal family, compreso il Trooping The Colour, con una certa flessibilità, tenendo conto di eventuali imprevisti.

La parata dell’8 giugno 2024 è uno degli eventi più importanti per i Windsor, uno di quegli appuntamenti su cui si fonda l’immagine della Corona, visto che è il “compleanno” ufficiale dei sovrani britannici. La presenza di tutta la famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace potrebbe contribuire a scrivere la parola fine su mesi di illazioni riguardanti la salute del Re e della principessa del Galles.

Quale miglior modo di chiudere un capitolo infelice per Carlo e Kate e cominciarne uno nuovo, dimostrando, ancora una volta, la forza della “Firm”, che si rialza dopo ogni caduta. Che si tratti di uno scandalo o di problemi di salute dei suoi membri. Sarebbe un formidabile aiuto per la popolarità della monarchia. Solo Buckingham Palace e Kensington Palace possono darci la certezza della partecipazione di Re Carlo III e del ritorno ufficiale di Kate. Dobbiamo aspettare ancora.